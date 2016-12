Những sai lầm trong nấu ăn đe dọa đến sức khỏe

Dưới đây là những sai lầm mà các bà nội trợ thường mắc phải khi nấu ăn.

Sử dụng nhiều muối và bột ngọt: Đây là hai loại gia vị cần thiết, tuy nhiên nếu bạn lạm dụng hàng ngày, lâu dần sẽ gây độc cho cơ thể và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thịt tái: Ăn nhiều thịt tái sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hoạt động của hệ thống đường ruột bởi các vi sinh vật độc hại có trong thịt.

Chiên ngập dầu: Chiên ngập dầu sẽ làm tăng lượng chất béo bão hòa cho cơ thể, nhưng nhiều bà nội trợ vẫn dùng cách này để chiên thức ăn.

Đặc biệt, chiên ngập dầu làm tăng lượng cholesterol, là nguyên nhân chính gây tăng cân. Nếu chất lượng dầu kém, nó còn là nguyên nhân gây nhiễm trùng dạ dày, nguy cơ ung thư.

Sai lầm trong nấu ăn đe dọa đến sức khỏe.

Nướng thức ăn bằng than: Khói than là một trong những nguyên nhân gây nguy cơ ung thư đường hô hấp. Chính vì vậy, việc nướng thức ăn bằng than rất nguy hiểm.

Bật to lửa khi rán mỡ lợn: Nhiệt độ cao có thể khiến mỡ sinh ra một chất rất hôi, ăn vào có hại cho thực quản, khí quản lẫn hệ tiêu hóa.

Dùng dầu chiên đi chiên lại: Dầu chiên đi chiên lại sẽ tạo ra chất béo bão hòa có thể gây ung thư.