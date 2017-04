Những pha hành động không tưởng của loạt ‘Fast & Furious’

Cảnh xe tự chạy trong Fast & Furious 8 (2017): Bước sang phần 8, độ "ảo" của loạt phim hành động tốc độ không hề có dấu hiệu suy giảm. Khó tồn tại loại công nghệ nào có thể giúp Cipher (Charlize Theron) điều khiển dễ dàng hàng trăm xe hơi tại New York nhằm truy đuổi phái đoàn ngoại giao nước Nga như thế. Chỉ cần ngồi một chỗ và nhấn nút, ả đã biến "Big Apple" trở thành chiến trường hỗn loạn. Nếu so sánh vui thì sức tàn phá của vụ việc chẳng kém những gì Loki và bọn Chitauri gây ra trong The Avengers (2012).