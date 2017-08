Nhùng nhằng án kỷ luật Phó chủ tịch xã đề án 600

Đội viên dự án 600 kêu oan!

Báo Tiền Phong vừa nhận được đơn thư của ông Võ Văn Tiến với nội dung “Quảng Ngãi nhầm lẫn kỷ luật cách chức với buộc thôi việc”. Vụ việc bắt nguồn từ kết luận Thanh tra số 197 ngày 5/12/2014 của UBND huyện Trà Bồng về việc thẩm tra, xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh sai phạm về quản lý nhà nước tại xã Trà Bùi.

Trong đó, kết luận của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng có nêu: Giao trách nhiệm cho thanh tra huyện tham mưu chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định thu hồi số tiền 101.900.000 đồng nộp vào ngân sách nhà nước đối với ông Võ Văn Tiến (Phó chủ tịch UBND xã Trà Bùi) do những sai phạm:

Việc bán 7 khối gỗ bằng lăng nước do thu trái pháp luật và tự bán với số tiền 700.000 đồng; cây giống cấp thiếu đối tượng nhận, chỉ có 2/23 hộ (ông Hồ Văn Tre và ông Hồ Văn Hùng) nhận với 2.600 cây/52.300 cây quế, chiếm 4,9% số hộ được nhận theo danh sách được ký nhận với số tiền 49,7 triệu đồng; kinh phí 51,5 triệu đồng tương đương 51.500 cây quế từ thôn Tang chuyển cho thôn Quế nhưng thực tế người dân thôn Quế không nhận quế của thôn Tang.

Từ kết luận thanh tra, ngày 1/9/2015 UBND huyện Trà Bồng ra quyết định số 2185, thi hành kỷ luật đối với ông Tiến với hình thức cách chức.

Tuy nhiên, sau khi cách chức, UBND huyện không bố trí công việc, đồng thời không trả lương cho ông Tiến.

Ròng rã 2 năm qua, ông Tiến khiếu kiện, đòi lại công bằng vì cho rằng kết luận thanh tra không đúng cũng như án kỷ luật ông phải mang là oan ức.

Trao đổi với phóng viên, ông Tiến tỏ ra bức xúc với những kết luận của thanh tra huyện cũng như việc xử lý kỷ luật của UBND huyện Trà Bồng.

Theo ông Tiến, từ ngày 1/9/2015 ông không được bố trí công chức chuyên môn cấp xã, không được hưởng lương. Trong khi đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi 2 lần gửi công văn đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến giải quyết chế độ cho nghỉ việc hẳn.

Về các sai phạm trong kết luận thanh tra của huyện Trà Bồng, ông Tiến cho rằng: “Hoàn toàn không đủ cơ sở pháp lý. Vì trong quá trình thanh tra không đủ khách quan nên dẫn đến kết luận sai”.

Kết luận thanh tra cho rằng ông Tiến chỉ có cấp cây giống cho 2/67 hộ dân hưởng lợi; cấp 2.600/196.500 cây theo phương án.

Tuy nhiên ông Tiến cung cấp đủ cơ sở chứng minh mình cấp hết cây trên bằng hình ảnh và chữ ký của người dân đến nhận.

Cũng theo kết luận thanh tra cho rằng ông Tiến là người tham mưu Thường trực Đảng ủy ban hành báo cáo sai sự thật.

Ông Tiến cho rằng báo cáo trên là của tập thể đa số Ủy viên BCH đảng bộ xã, ông chỉ là người đánh máy. Ngoài ra ông Tiến cũng cho biết:

Quyết định 2185 khi ban hành đã hết thời hạn xử lý kỷ luật công chức. Ông yêu cầu UBND huyện Trà Bồng phải bố trí lại công chức cho ông, nếu không ông xin tăng hình thức kỷ luật lên buộc thôi việc để ông được quyền khởi kiện ra cơ quan Tư pháp.

Ông Tiến còn cho biết thêm, đến nay ông vẫn chưa nhận được văn bản nào của tỉnh và huyện về trường hợp của ông, trong khi Bộ Nội vụ và UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo huyện Trà Bồng giải quyết trong tháng 4/2017.

Mặt khác UBND huyện Trà Bồng chưa chịu ban hành quyết định cho thôi việc ông như UBND tỉnh chỉ đạo.

“Tôi tham gia dự án 600 với nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng vì làm việc thẳng thắn, trực tính nên không được lòng cán bộ địa phương.

Vì dính án kỷ luật nên trong 2 năm qua, tôi bị tiếng oan tham ô, tham nhũng không còn mặt mũi nhìn anh em bạn bè. Vì không được trả lương, nên gia đình khốn khó.

Tôi mong sao, mọi việc sớm giải quyết để tôi lấy lại danh dự, gia đình sớm ổn định cuộc sống”, ông Tiến cho biết.

Huyện đề nghị điều tra, công an từ chối

Theo phản ánh của ông Tiến, 2 năm qua, mỗi lần ông gửi kiến nghị hoặc đơn kêu cứu lên cơ quan chức năng là mỗi lần UBND huyện Trà Bồng chuyển hồ sơ và đề nghị cơ quan công an vào cuộc là điều hết sức khó hiểu, trong khi ông là người bị oan sai kêu cứu cho chính mình.

Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Quang Tuấn, Chánh văn phòng UBND huyện Trà Bồng, cho biết: Chỉ cung cấp thông tin, không phát ngôn về vụ việc. Theo ông Tuấn, việc xử lý kỷ đảm bảo theo quy định pháp luật.

Vừa qua huyện đã mời ông Tiến cùng thanh tra và công an đi thực tế để xác minh lại. Thanh tra huyện đang củng cố toàn bộ hồ sơ. Khi có kết luận thanh tra, trong thời hạn 30 ngày ông Tiến không khiếu nại để giải quyết.

Kết luận có hiệu lực nhưng ông Tiến không chấp hành nên huyện đang đề nghị công an, thanh tra làm rõ động cơ, mục đích của Tiến. Đồng thời cũng để đối chiếu làm rõ các vấn đề. Nội dung kết luận thanh tra, ông Tiến có quyền khởi kiện ra tòa theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng, cho biết: Kết luận thanh tra có nhiều vấn đề không riêng gì vụ việc cấp cây giống.

Tuy nhiên, việc cấp phát cây giống theo chương trình 30a là nội dung sai phạm lớn nhất trong kết luận thanh tra. “Ông Tiến cấp cây giống sai nguyên tắc và sai phương án đã phê duyệt. Kết luận thanh tra là chính xác”, ông Bắc cho biết.

Liên quan đến việc ông Tiến tố cáo Chủ tịch UBND huyện chèn ép ông, không khách quan, cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ việc dẫn đến oan sai, ông Bắc cho biết: đó chỉ là ý kiến cá nhân. Việc cách chức là đúng quy định vì đã có kết luận thanh tra.

Liên quan đến tiền lương của ông Tiến, ông Bắc cho biết: Bộ Nội vụ đã có ý kiến, huyện sẽ chi trả số tiền lương trong thời gian 22 tháng. “Vụ việc đã được chuyển cho công an huyện điều tra để làm rõ các dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, đến nay công an huyện vẫn chưa thấy báo cáo”, ông Bắc cho biết.

Thiếu tá Trương Ngọc Quỳnh, Phó trưởng công an huyện Trà Bồng lại cho biết: Vụ việc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cơ quan không nhận hồ sơ. Hiện nay, công an huyện chỉ hỗ trợ thanh tra huyện xác minh lại hồ sơ gốc vụ việc, chủ yếu về số lượng cây giống ông Tiến có cấp phát hay không? Kết quả xác minh ban đầu, rất nhiều người dân có nhận cây giống đã cấp phát. Số lượng nhiều hơn so với kết luận thanh tra.