Những nguồn lây nhiễm sùi mào gà không ai ngờ tới

Gia tăng bệnh sùi mào gà

Trường hợp của ông Nguyễn Văn C. trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội được con cái đưa đến một phòng khám tư ở Hoàn Kiếm, Hà Nội sau khi phát hiện ông bị tổn thương ở vùng kín, đau và có mùi rất khó chịu.

Ông C. ở nhà một mình, hàng ngày các con đi làm. Sinh hoạt của ông vẫn rất ổn nhưng vì lo ông cơm nước nên con thuê người giúp việc về chăm sóc ông thêm. Ông C. buồn chán và do nhu cầu sinh lý vẫn còn nên thường qua lại với người giúp việc.

Gần đây, thấy vùng kín ngày càng chi chít các u nhú, mùi khó chịu và khi chảy máu khó cầm máu. Ông C. biết không dấu được con cái nên mới nói với con trai nhờ đưa đi khám.

Con trai và con gái của ông đưa cụ đến một phòng khám để khám. Vì tổn thương u sùi quá rộng, bác sĩ phải gây tê, phẫu thuật cắt bỏ và đốt từng đốm sùi li ti một.

Ông C. phải đốt mất 5 lần mới hết. Khi điều trị khỏi ông vẫn lo lắng vì già còn mắc căn bệnh khó nói, mỗi lần đi đốt sùi là một lần đau thấu xương dù đã được gây tê. Con trai của ông cũng mệt mỏi vì mỗi lần phải đưa ông cụ đi chữa bệnh khó nói.

Người giúp việc kia cũng âm thầm đi tìm công việc khác. Khi được con cái của cụ gặng hỏi, người phụ nữ đó cho biết ngày trước đã bị bệnh xã hội và điều trị khỏi không ngờ đến giờ vẫn lây được cho ông cụ.

Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi – Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, trường hợp cụ C. được ông điều trị cho cách đây mấy năm và đến nay thi thoảng bác sĩ Lợi vẫn gặp các trường hợp cụ ông dù đã ngoài lục tuần vẫn phải đi chữa bệnh xã hội và đa số mắc từ người tình, người giúp việc thậm chí có cụ ông mắc bệnh từ y tá riêng của mình.

Bệnh dễ lây qua tình dục không an toàn

Bác sĩ Lợi cho biết, sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục. Căn bệnh này có thể không có dấu hiệu mắc bệnh sau khi nhiễm virus. Thông thường trong khoảng thời gian từ 3 tuần – 6 tháng, sau khi nhiễm virus có thể xuất hiện bệnh ra bên ngoài.

Ngay bên trong biểu mô tổn thương sùi ra ngoài đều chứa virus HPV nên rất dễ lây truyền cho người khác ở nơi bị tổn thương niêm mạc. Đặc biệt, nếu quan hệ tình dục không có biện pháp bảo vệ sẽ làm lây truyền bệnh này cho bạn tình.

Bệnh sùi mào gà cũng có thể mắc qua đường miệng nếu quan hệ bằng miệng. Nhiều trường hợp khi có thai quan hệ bằng miệng dẫn đến mắc sùi mào gà ở miệng nên việc điều trị rất khó khăn.

Việc điều trị bệnh này cũng rất khó khăn không phải một, hai ngày là khỏi. Bác sĩ Dung khuyến cáo, khi có biểu hiện các vùng u nhú cần đến bệnh viện ngay vì để lâu bệnh có thể lan sang cả hậu môn, buồng tử cung...

BS Lợi cho biết, so với ngày xưa thì nhu cầu sinh lý ở người già tăng hơn nhiều vì văn hoá, công nghệ thông tin phát triển.

Người già họ vẫn giữ được phong độ bởi cuộc sống sung túc hơn, các thực phẩm bổ dưỡng kèm theo phim ảnh, sách báo nhiều. Họ tiếp cận ở các góc độ khác nhau, đó cũng là cách để người ta duy trì khả năng sinh lý của mình.

Ngoài ra, các loại thuốc hỗ trợ sinh lý bán tràn lan trên mạng, tiệm thuốc, họ có thể mua bất cứ lúc nào cũng là nguyên nhân khiến nhiều người ở tuổi 80 vẫn rất "sung" trong chuyện ấy.

Tuy nhiên, để người cao tuổi hiểu kỹ hơn về các bệnh xã hội, quan hệ tình dục an toàn lại rất khó và không phải ai cũng thực hiện được điều đó.

Nhiều cụ ông đến khám, bác sĩ phải kê đơn thuốc và hướng dẫn quan hệ tình dục an toàn.