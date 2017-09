Những hình ảnh 'săn' cá linh mùa lũ đẹp miền Tây, kiếm tiền triệu/ngày

Anh Nguyễn Văn Cội, ở xã Khánh An, huyện An Phú – An Giang, chuyên đánh bắt cá linh non cho biết: "Năm nào lũ về gia đình qua Campuchia thuê đất để đặt lú cá linh. Bình quân một ngày anh có 40 miệng lú, bắt hơn 100 kg cá linh non, bán với giá 140.000 đ/kg cho thương lái, trừ chi phí còn lời 10 triệu đồng.