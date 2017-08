Những căn bệnh làm quý ông ngứa điên

1. Bệnh rận mu

Rận mu (hay còn gọi là rận bẹn, rận lông mu, chấy cua, rận cua) có tên khoa học là Pthirus pubis. Đây là một loài rận thuộc côn trùng không có cánh, kích thước thông thường là 1,3 - 2 mm, màu trắng, có khả năng biến đổi màu giống với màu da người, sống ký sinh hút máu và sinh sản ở vùng lông mu của người.

Rận mu cũng có thể tràn qua các khu vực khác trên cơ thể như lông nách, tóc và thậm chí là lông mi. Chúng sinh sản rất nhanh thông qua hình thức đẻ trứng.

Loại côn trùng này gây nên bệnh rận mu, hút máu ở những nơi chúng cư trú, đặc biệt là nam giới như chân lông mu, dương vật, bẹn, bao quy, bìu… Người bị rận mu hút máu sẽ liên tục có cảm giác ngứa ngáy hoặc xuất hiện những cơn ngứa dữ dội ở các khu vực bị chúng tấn công.

Nơi rận mu hút máu sẽ xuất hiện các nốt mẩn đỏ hoặc chấm nhỏ màu xám đen hoặc xám xanh và kéo dài trong nhiều ngày.

Vì ngứa ngáy dữ dội nên người bệnh thường phải gãi liên tục. Điều này khiến vùng da nhiễm bệnh bị tổn thương, trầy xước, da bị viêm loét, ,mọc mụn hoặc mưng mủ.

Người bị rận mu hút máu sẽ liên tục có cảm giác ngứa ngáy (Ảnh minh họa: Internet)

2. Bệnh nấm 'vùng kín'

Nấm 'vùng kín' ở nam giới là do sự mất cân bằng của một loại vi khuẩn trú ngụ trong cơ thể có tên là Candida Alb gây ra. Ở nam giới, nấm Candida phát triển những chỗ ấm và ẩm ướt như miệng, ruột, đặc biệt là trên bao quy đầu chưa cắt của các quý ông.

Triệu chứng điển hình của bệnh nấm vùng kín ở nam giới đó là cảm giác ngứa rát dữ dội ở xung quanh bộ phận sinh dục, phần quy đầu, bìu, da xung quanh dương vật. Ngoài ra, người bệnh còn một số dấu hiệu khác như da vùng kín bị sần sùi hoặc có đốm trắng, đau khi giao hợp, sưng đỏ vùng quy đầu…

3. Bệnh viêm da tiếp xúc

Đây là tình trạng viêm da khi da tiếp xúc trực tiếp với một chất gây dị ứng hoặc kích thích hoặc chất nào đó như xà phòng, sữa tắm, nước xả vải… Các triệu chứng của bệnh thường là: vùng da tiếp xúc bị ngứa, đỏ, sưng, nổi ban hoặc tổn thương (nốt sần, phồng rộp da..).

Thông thường viêm da tiếp xúc không biểu hiện ngay từ những lần đầu, nhưng theo thời gian, khi sử dụng thường xuyên, các biểu hiện kích ứng mới xảy ra.

4. Bệnh viêm bao quy đầu, viêm quy đầu

Căn bệnh này rất thường xuyên gặp ở cánh mày râu. Nguyên nhân gây bệnh có thể là do nam giới bị mắc chứng dài, hẹp bao quy đầu khiến nước tiểu và các chất bẩn tích tụ gây viêm nhiễm, hoặc do vùng kín không được vệ sinh sạch sẽ, quan hệ tình dục không an toàn…

Khi bị viêm bao quy đầu, quy đầu, nam giới thường có cảm giác ngứa ngáy cực kì khó chịu, quy đầu bị sưng đỏ, nóng rát. Phía bên trong nếp gấp của bao quy đầu khi lộn ra quan sát thì có thể thấy các vết loét màu trắng hoặc viền đỏ, tiết dịch màu trắng sữa kèm mùi hôi.

Không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người bệnh, bệnh viêm bao quy đầu, quy đầu nếu không được khám và điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hại cho sinh lý và sức khỏe sinh sản tình dục của nam giới như rối loạn chức năng tình dục, viêm đường tiết niệu, viêm tinh hoàn … thậm chí là gây ung thư dương vật hoặc hiếm muộn, vô sinh.

Khi bị viêm bao quy đầu, quy đầu, nam giới thường có cảm giác ngứa ngáy cực kì khó chịu (Ảnh minh họa: Internet)

5. Bệnh viêm nang lông

Viêm nang lông là tình trạng các lỗ chân lông bị viêm nhiễm và sưng tấy. Đây là bệnh có thể xảy ra ở mọi vùng da có lông trên cơ thể như tóc, cơ thể, chân tay và bộ phận sinh dục.

Viêm nang lông ở bộ phận sinh dục nam giới thường có các biểu hiện như sưng tấy lỗ chân lông, từ đó xuất hiện các nốt sần, mụn nước, mụn mủ gây ngứa ngáy khó chịu. Ngoài ra, còn có các dấu hiệu như lông mọc ngược, có mủ ở lỗ chân lông.

Tuy không phải là căn bệnh nguy hiểm nhưng viêm nang lông dễ bị tái phát. Bệnh nếu không được điều trị sẽ dẫn đến mụn nhọt và viêm mô dưới da, gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ cũng như cảm giác khó chịu cho người bệnh.

Khi vùng kín có dấu hiệu bị ngứa ngáy khó chịu, nam giới cần đến ngay các cơ sở ý tế để các bác sĩ khám, tìm ra nguyên nhân và có phương án điều trị kịp thời.