Những cái chết kỳ quặc nhất thế giới: Có cả chết vì cười nhiều quá, chết vì ăn quá no...

Trong hôn lễ của một cặp đôi ở Thái Lan, do quá vui mừng nên người ta đã bắn súng để chúc mừng, ai ngờ viên đạn được bắn ra đi chệch hướng và bắn trúng ngực của một người khách tham gia hôn lễ, khiến người này chết ngay tại chỗ.

Khi cảnh sát điều tra, mọi người đều cố gắng phủ nhận việc mình có liên quan đến vụ việc, nhưng cuối cùng thì chủ rể và 5 người khách khác đã ra đầu thú.

Bị cây lao đâm thẳng vào cổ họng

Vào tháng 8/2012, trong một cuộc thế vận hội tổ chức ở Duesseldorf, Đức, một vị trọng tài có tên Strack trong lúc kiểm tra lại các cây lao được đưa vào thi đấu đã không may bị một tuyển thủ 15 tuổi phóng cây lao vào thẳng cổ họng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cuộc khi đã được hoãn lại, các nhân viên y tế có mặt trên sân vận động lúc bấy giờ đã cố gắng hết sức xử lý vết thương cho vị trọng tài già.

Sau đó ông đã được chuyển ngay đến bệnh viện địa phương cấp cứu, thế nhưng cuối cùng do chảy máu quá nhiều, ông đã tử vong tại bệnh viện.

Nôn ra dị vật mắc nghẹn mà chết

Vào tháng 11/2012, các bác sĩ pháp y ở Florida, Mỹ đã công bố nguyên nhân cái chết của người tham gia cuộc thi ăn gián sống là chết vì bị mắc nghẹn do những gì người đó nôn ra.

Được biết tháng 10/2012 đã có khoảng 30 người cùng tham gia cuộc thi ăn gián sống do một cửa hàng kinh doanh sâu bọ tổ chức, giải thưởng của cuộc thi là một con trăn.

Anh Edward Archbold 30 tuổi đã chiến thắng cuộc thi này, thế nhưng không lâu sau khi nhận được giải thưởng, anh bắt đầu nôn mửa rồi ngất ngay ở lối ra vào của cửa hàng.

Bệnh viện, nơi anh được đưa đến cấp cứu, đã công bố nguyên nhân của cái chết là do anh Edward bị mắc nghẹn bởi chính những con gián mà anh nôn ra.

Đang ngủ say trong nhà bị một con bò rơi trúng người

Vào ngày 10/7/2013, ông Joao Maria Desouza 45 tuổi đến từ Brazil trong lúc ngủ say đã bị một con bò không biết từ đâu tới rơi thẳng từ trên mái nhà xuống trúng người. Ông đã bị con bò này đè chết ngay tức khắc.

Chết vì xem tivi mà cười nhiều quá

Năm 1975, một người đàn ông có tên Alex Mitchell trong lúc xem chương trình "Kung Fu Kaper" do cười quá nhiều nên đã chết ngay tại chỗ.

Vợ của người đàn ông này nói rằng khi Mitchell xem chương trình đó đã cười liên tục, thậm chí chẳng thể dừng lại được, đặc biệt là khi người dẫn chương trình đóng giả thành một người đàn ông Scotland từ bệnh viên tâm thần chạy ra.

Cuối cùng sau suốt 25 phút không ngừng cười, Mitchell đã qua đời do tim ngừng đập.

Ăn quá no mà chết

Quốc vương Thụy Điển Adolf Frederrick đã chết do ăn quá no. Được biết quốc vương Adolf Frederrick sau khi ăn xong bữa ăn hoàng gia thịnh soạn, hệ thống tiêu hóa của ngài do có vấn đề từ trước nên đã không thể hoạt động được như bình thường, cuối cùng ông đã tử vong.

Bữa ăn đó quốc vương đã ăn hơn 10 loại thức ăn như tôm, cá,... các loại bánh ngọt và nước uống.

Chết do bị cá đâm phải

Một người phụ nữ ở Michigan trong lúc đang ngồi thuyền trên biển Florida đã bị một con cá đuối từ dưới nước nhảy lên đâm thẳng vào người và tử vong tại chỗ.

Theo những gì được biết thì con cá đuối đó nặng 34kg, phần thân rộng khoảng từ 1m5 đến 1m8. Lúc này người phụ nữ đang ngồi thuyền chạy với vận tốc 40km/h. Cú đâm thẳng trực diện vào người đã khiến người phụ nữ chết ngay tại chỗ.



Bị chính con lừa nuôi trong nhà tông chết



Tháng 8 năm 2012, ông William Bohlke 69 tuổi đến từ Texas đã chết ngay trên nông trường của mình. Lý do là bởi ông bị chính con lừa mà mình nuôi có tên là Jack đá chết.

Chết lạnh do muốn trải nghiệm cuộc sống của một người vô gia cư

Năm 2013, nhiếp ảnh gia Lee Halpin 29 tuổi đã dành được một công việc ở kênh truyền hình Channel 4, thiết kế ghi hình cuộc sống gian khổ của những người vô gia cư.

Anh đã đi lang thang ở chính quê nhà New Castle của mình suốt 1 tuần, hy vọng có thể cảm nhận được cuộc sống khó khăn của người vô gia cư. Nhưng không ngờ anh đã bị chết cứng trên đường vì quá lạnh.

Nguồn: Baidu