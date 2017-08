Nhóm người ngoại quốc tuyển vợ trong khách sạn ở Sài Gòn

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp Công an quận 9 kiểm tra đột xuất khách sạn Bình Minh nằm ở số 132 đường D2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 phát hiện và bắt quả tang nhóm người ngoại quốc đang "lựa chọn" 6 cô gái trẻ đẹp người Việt Nam để tuyển làm vợ.



Qua quá trình điều tra, Công an phát hiện một đường dây người ngoại quốc chuyên tuyển các cô gái trẻ ở miền Tây đưa qua nước ngoài để làm vợ nên đã âm thầm đeo bám.

Chiều 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM hợp với Công an quận 9 kiểm tra đột xuất khách sạn Bình Minh nằm ở số 132 đường D2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM.

Thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện và bắt quả tang 4 người đàn ông ngoại quốc (mang quốc tịch Hàn Quốc) đang "lựa chọn" 6 cô gái trẻ đẹp người Việt Nam (đều ngụ các tỉnh Miền Tây, từ 19 tuổi đến 25 tuổi). Đồng thời, Công an còn phát hiện có 1 người đàn ông Hàn Quốc và 1 phụ nữ VN (làm môi giới) cùng 2 phụ nữ người Việt Nam làm phiên dịch.

Công an đã tiến hành mời tất cả nhóm người về cơ quan công an để lấy lời khai. Được biết, đường dây môi giới do 1 người đàn ông ngoại quốc cầm đầu, hoạt động ở quận 9 gần cuối năm 2016 đến nay.

Nhóm này tuyển chọn các cô gái trẻ ở các tỉnh thành miền Tây nếu có nhu cầu lấy chồng ngoại quốc thì sẽ đưa lên TP.HCM thuê chỗ ở, cho học tiếng Hàn và tổ chức cho các nhóm người Hàn Quốc xem mặt, tuyển chọn làm vợ.

Theo một cán bộ điều tra, đường dây môi giới này trước đây hoạt động ở quận Tân Bình. Hoạt động 1 thời gian, đường dây bị động và chuyển về quận 1 và tỉnh Bình Dương. Đến cuối năm 2016, đường dây môi giới trên chuyển về địa bàn vùng ven quận 9 để hoạt động.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.