Nhóm người dùng mã tấu, súng bắn bi truy sát 2 thiếu niên

Sáng 27/12, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tiếp nhận hồ sơ vụ một nhóm thanh niên dùng mã tấu, súng bắn bi, chém và bắn khiến 2 thiếu niên trọng thương.

Nạn nhận là Nguyễn Văn Hạnh (16 tuổi) và Tô Nguyễn Văn Hợp (15 tuổi, cùng ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang).

Hạnh bị chém đứt cánh tay trái, đứt 3 ngòn tay phải và nhiều viết thương trên đầu. Ảnh: An Bình.

Đang nằm điều trị tại bệnh viện, Hạnh kể tối 18/12, Hạnh và Hợp đang đèo nhau thì gặp một nhóm khoảng 30 người đang tập trung trên đường ở thôn Phước Điền (xã Phước Đồng).

Sau tiếng hô hoán "chém, chém" của nhóm người trên, Hạnh quay đầu xe hòng tháo chạy.

Nhóm thanh niên cầm mã tấu, lê và cả súng bắn bi truy đuổi Hạnh và Hợp.

"Chạy được vào một con hẻm thì em bị vấp ngã, họ xông vào chém tới tấp. Còn Hợp thì bị những người đuổi theo dùng súng bắn bi, bắn vào lưng té xuống đường", Hạnh nhớ lại.

Các bác sĩ cho biết Hạnh bị chém đứt lìa một cánh tay trái và 3 ngón ở bàn tay phải, 2 nhát vào đỉnh đầu. Riêng Hợp bị nhiều vết thương sau lưng, trong đó có vết chém sâu và một vết chém ở bàn tay trái.

Sau khi được phẫu thuật nối cánh tay, ngón tay, sức khỏe của Hạnh và Hợp đã tạm thời ổn định.

Theo ông Nguyễn Văn Tự, Trưởng Công an xã Phước Đồng (TP Nha Trang), khi công an đến hiện trường thì thấy hơn 10 người, đi trên 4 xe máy phóng bỏ chạy. Công an xã dùng xe máy truy bắt họ nhưng bất thành.

Cũng theo vị trưởng công an xã, trước khi sự việc xảy ra, Hạnh "chùa" có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên, trong đó có B.

Qua Facebook, họ hẹn gặp nhau tối 15/12 để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, B. bị đánh thương tích, nhưng được can ngăn.

"Nguyễn Văn Hạnh và Hạnh “chùa” là 2 người khác nhau, nhưng đều chơi chung một nhóm.

Rất có thể, do bị đánh hôm trước nên B. tức tối, tập hợp nhóm bạn để đi đánh trả thù dẫn đến vụ việc Hạnh và Hợp bị truy sát”, ông Tự nhận định.

Cơ quan điều tra đã xác định được nghi can trực tiếp chém Hạnh và Hợp.