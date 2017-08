Nhiều lần 'yêu' nữ sinh lớp 9, ba trai làng bị khởi tố

Hôm nay, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, vừa ra khởi tố bị can đối với Trịnh Lê Phúc Thịnh (21 tuổi, ngụ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Trước đó, Công an đã khởi tố Nguyễn Tấn Đạt (22 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) và Nguyễn Văn Duy (22 tuổi, ngụ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) cũng với tội danh trên.

Theo điều tra ban đầu, tối 5/4, Nhung (15 tuổi, học sinh lớp 9, tên đã thay đổi) đến nhà bạn trai là Nguyễn Tấn Đạt chơi và ngủ lại qua đêm. Tại đây, Đạt và Nhung đã “tự nguyện” quan hệ tình dục với nhau.

Hôm sau, Đạt lấy xe máy chở Nhung đi chơi thì gặp mẹ của nữ sinh này.

Thấy con gái đi chơi qua đêm cùng thanh niên lạ mặt nên người thân của Lan đã đưa nữ sinh này đến cơ quan công an trình báo bị xâm hại.

Sau đó, Đạt được mời lên công an làm việc. Tại đây, Đạt thừa nhận quan hệ tình dục tự nguyện với Nhung nhiều lần.

Chòi trong quán cà phê nơi Thịnh và bạn gái "tâm sự"



Đặc biệt, khi làm việc với cơ quan công an, Nhung còn khai còn tự nguyện “dâng hiến” cho hai người bạn trai khác là Thịnh và Duy.

Làm việc với cơ quan công an, Duy khai nhận, đã quan hệ tự nguyện với Nhung tại nhà trọ ở huyện Long Hồ.

Còn Thịnh thừa nhận đã đưa “người yêu nhí” vào chòi trong quán cà phê sân vườn và nhà trọ để “yêu”.