Nhậu không chịu phá mồi, người đàn ông hỏng tim sau 1 tháng

Tạp chí y học danh tiếng BMJ Case Reports vừa cảnh báo các quý ông thích uống bia qua một ca bệnh hy hữu.

Đó là một bệnh nhân giấu tên, 68 tuổi đến từ Malta (một đảo quốc ở châu Âu), vốn rất khỏe mạnh, không có bất thường về hệ tim mạch. Chỉ sau 1 tháng uống "thả ga", người này phải phẫu thuật đặt một máy tạo nhịp tim.

Người đàn ông giấu tên đã phải mang máy tạo nhịp tim vĩnh viễn vì uống bia quá đà mà ăn quá ít - ảnh: SHUTTERSTOCK

Bài viết do nhóm bác sĩ đến từ Bệnh viện Mater Dei ở Malta thực hiện. Trước khi nhập viện do vấn đề tim mạch cách đó 1 tháng, người đàn ông từng được đưa đến cho chính các bác sĩ này vì say rượu quá nặng.

Lần đó, kết quả kiểm tra cho thấy trái tim ông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Sau khi tỉnh rượu và về nhà, ông lại tiếp tục sa đà vào việc uống bia. Người nhà cho biết ông uống bia hằng ngày, mỗi ngày tới 15 ly. Kết quả là sau 1 tháng, ông phải nhập viện lần nữa vì bỏ ăn và nôn mửa liên tục.

Các bác sĩ phát hiện tình trạng rối loạn nhịp tim nghiêm trọng do một block nhĩ thất (AV block) chưa từng thấy trong các kết quả kiểm tra trước đó. Block này khiến sự dẫn truyền giữa tâm nhĩ và tâm thất của tim bị suy yếu.

Các bác sĩ đã phải giải quyết bằng một máy tạo nhịp tim tạm thời. Thế nhưng, sau khi các tác động nhất thời do rượu qua đi, khối AV vẫn cứ trơ trơ.

Vậy là ông phải lắp đặt một máy tạo nhịp tim vĩnh viễn. Nếu không được điều trị, ông có nguy cơ đột tử rất cao.

Tiến sĩ Simon Mifsud, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, chia sẻ trong bài viết mang tên "Bia, hạ natri máu và khuyết tật dẫn truyền tim", rằng những tổn thương tim nghiêm trọng và vĩnh viễn này thường xảy ra khi một người uống bia quá nhiều mà ít ăn trong một thời gian.

Bia có nồng độ các khoáng chất hòa tan kém và là chất cực kỳ lợi tiểu, làm cho nồng độ natri trong máu giảm thấp.

Nếu bệnh nhân ăn quá ít, lượng natri càng thiếu hụt trầm trọng hơn vì khoáng chất này chủ yếu có trong thức ăn. Natri thường hiện diện nhiều trong muối ăn, hải sản, sữa, củ cải, cần tây, các loại gia vị, trái cây…

Theo nhóm nghiên cứu, sau ít lâu điều trị, nồng độ natri trong máu của nam bệnh nhân đã tăng lại mức bình thường. Tuy nhiên, tim của ông không thể cải thiện được nữa. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng tình huống này có thể xảy ra ở cả những người trẻ tuổi hơn.