Nhanh hơn đúng 1 ngày, Xiaomi của Trung Quốc tung ra "sát thủ diệt iPhone 8"

Ngày 11/9, chỉ một ngày trước khi Apple ra mắt chiếc điện thoại iPhone 8, công ty Xiaomi đã tung ra sản phẩm mới nhất của mình tại Bắc Kinh và cho thấy sản phẩm này đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm từ gã khổng lồ Apple.

Đó là chiếc điện thoại mang tên Mi Mix 2 (một phiên bản nâng cấp từ chiếc điện thoại Mi Mix trước đó), Xiaomi vốn được mệnh danh là "Apple của Trung Quốc" và lần này Xiaomi cho thấy đây không chỉ là cách ví von mà họ hoàn toàn có thể là đối thủ xứng tầm của Apple.

Những khác biệt bên ngoài so với chiếc Mi Mix đời trước

Mi Mix 2. Ảnh The Indian Express.

Về hình thức, Mi Mix 2 có rất nhiều điểm khác biệt đáng chú ý so với phiên bản cũ như sự thay đổi tỷ lệ (18 : 9) giúp nó trở nên gọn gàng hơn, phần viền đen bên dưới cũng được thu gọn lại. Phần lưng chuyển sang sử dụng chất liệu kính.

Xem video:

Điện thoại Mi Mix 2. Nguồn: Youtube/Android Authority.

Phía sau điện thoại là dòng chữ "MIX DESIGNED BY XIAOMI" (so với "MIX DESIGNED BY MI" phiên bản cũ), camera và vân tay được sắp xếp hợp lý hơn theo một đường thẳng và điểm nhấn quan trọng nhất của thiết kế chính là thiết kế không viền!

Xiaomi ra mắt Mi Mix 2 chỉ trước 1 ngày Apple ra mắt iPhone 8. Ảnh Lowyat.net.

Ngoài ra, Xiaomi còn giới thiệu thêm phiên bản Special Edition dùng chất liệu ceramic có viền mạ vàng 18K mà để sản xuất ra cần tới 7 ngày gia công va phải đun sôi ceramic ở nhiệt độ cực cao (1.400 độ C).

Hơn nữa, phần cụm loa siêu thanh trước đó được gắn trên đỉnh thì nay đã chuyển xuống phía trước màn hình để không làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của người dùng.

Sự cải tiến bên trong của Mi Mix 2

Mi Mix 2 phiên bản đặc biệt. Ảnh Lowyat.NET.

Đi sâu vào bên trong, mặc dù camera có độ phân giải 12 MP, chống rung 4 trục vẫn được giữ nguyên (để không phá vỡ tỷ lệ vàng của máy) nhưng được trang trí thêm đường viền mạ vàng 18 K làm cho máy đẹp hơn cũng như giúp bảo vệ camera.

Các thông số kỹ thuật của máy: RAM 6 GB, bộ nhớ trong 64/128/256 GB, hệ điều hành Android 7.0, giao diện MIUI 9. Chip snapdragon 835.

Sự cải tiến mạnh mẽ giúp Mi Mix 2 đạt chất lượng hiện thị vượt trội so với đời trước (tỷ lệ hiển thị lên tới 93%, cao hơn hẳn 84,16% so với máy đời trước), giúp hình ảnh và màu sắc không bị giảm chất lượng dù có nhìn ở nhiều góc độ khác nhau.

Chiếc điện thoại Mi Mix 2 được cho là tiệm cận sự hoàn hảo và sẽ là đối thủ đáng gờm (iPhone killer) của "bom tấn" iPhone 8 sẽ được trình làng vào tối 12/9 này.

Bài viết được dịch từ nguồn: Scmp.com