Nhân tướng học: Tướng mạo phụ nữ vượng phu, đàn ông lấy được sướng cả đời

Tướng mặt của người tài hoa, nhạy bén

Trong nhân tướng học, người có trán chữ M thường thích phiêu lưu, ham học hỏi và có khả năng sáng tạo phong phú, trí tưởng tượng dồi dào, chí tiến thủ mạnh mẽ, nên không sớm thì muộn sẽ có của ăn của để, cuộc sống no đủ.

Trong tình yêu và hôn nhân, họ là những người chủ động, lãng mạn và có thể nắm bắt được tâm tư, tình cảm của đối phương. Vì vậy, họ chắc chắn sẽ trở thành một người vợ hiền, thấu tình đạt lý, biết cách lắng nghe và san sẻ với chồng.

Bên cạnh đó, lông mày hình chữ V ngược là một nét quý tướng của phụ nữ. Họ rất khéo léo, biết cách ăn nói, được nhiều người yêu mến. Do đó, những người phụ nữ có nét tướng này chắc chắn là một người vợ hiền, dâu thảo.

Ngoài ra, phụ nữ có cằm chẻ thường là người có nhiều phúc, gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Hơn nữa, phụ nữ có tướng cằm này rất thông minh, nhanh nhẹn, biết giữ của, biết cách chăm lo cho gia đình.

Vì vậy, khi lấy được người phụ nữ có những đặc điểm trên, người đàn ông có thể an tâm xây dựng sự nghiệp, mở rộng con đường công danh.

Tướng mặt của người lãnh đạo

Miệng có góc cạnh, đường nét rõ ràng, môi trên có vân, hai môi cân xứng, sắc môi hồng nhuận, nhân trung (khoảng cách từ đầu môi đến chóp mũi) có hình tam giác là tướng miệng phú quý.

Người phụ nữ có tướng miệng này ắt là người thông minh, nhân hậu, tài năng hơn người, thành công trong sự nghiệp và có địa vị trong xã hội.

Trong nhân tướng học, mũi hình túi mật treo là khi đầu mũi to tròn đầy đặn, có thịt rủ xuống rõ ràng, nhưng sơn căn hẹp (phần cao nhất của mũi, nằm giữa hai mắt và dưới ấn đường), nhìn qua trông giống như một túi mật treo lơ lửng.

Người có tướng mũi này thường rất thật thà, ý chí kiên cường, làm việc gì cũng cố gắng tới cùng. Cũng chính vì bản tính này, họ thường có nhân duyên rất tốt, là hậu phương vững chắc cho chồng.

Ngoài ra, tướng mặt của người phụ nữ có tài lãnh đạo còn đi kèm với các đặc điểm khác như mắt hai mí ẩn, hai tai áp sát đầu.

Tướng mặt của người có vận may

Cô gái có cằm tròn không chỉ dễ dàng hòa hợp mà còn khéo hiểu lòng người. Cưới được người như vậy về làm vợ, người đàn ông sẽ vô cùng hạnh phúc, bởi họ luôn mang trong mình tiêu chuẩn của người vợ hiền, biết săn sóc người thân.

Không chỉ vậy, họ còn có tấm lòng rộng lượng, không chấp nhặt, ôn hòa đôn hậu, là người có thể bầu bạn đến già.

Phụ nữ có trán đầy đặn và xương gò má cao thường là những người dịu dàng, thông minh, khéo ăn nói, biết đối nhân xử thế, luôn gặp vận may trong cuộc sống. Lấy được người vợ xinh thì dễ nhưng lấy được một người phụ nữ hiểu chuyện, biết đối nhân xử thế lại khó.

Bởi những người này không chỉ thường xuyên gặp may mắn mà họ còn mang lại may mắn cho những người xung quanh, từ đó giúp chồng gây dựng sự nghiệp, gia đình ấm no.

Tướng mặt của người phụ nữ mạnh mẽ

Mặt vuông hay còn gọi là mặt chữ Điền. Gương mặt này khá thô và thường gặp ở nam giới. Người phụ nữ có khuôn mặt này thường có tính cách mạnh mẽ, không thích dựa dẫm vào người khác.

Mặc dù vậy, khi đã yêu ai, họ sẽ yêu hết mình. Họ là người rất chung thủy, yêu chồng, thương con và dạy dỗ con cái rất tốt.

Đường pháp lệnh là hai đường vân đối xứng từ hai bên cánh mũi vươn dài xuống hai bên khóe miệng.

Nếu người phụ nữ có đường pháp lệnh rõ ràng, có hình giống chiếc chuông chứng tỏ người đó là người rất gọn gàng, ngăn nắp, có quy củ và chăm chỉ. Họ làm việc quên ăn quên ngủ, rất có tinh thần trách nhiệm, khi có chuyện gì xảy ra, họ đều không sợ phải gánh vác trách nhiệm.

Mặc dù là một người yêu chồng thương con nhưng những người phụ nữ có xương gò má nhô cao, trán rộng và cao,.. lại có tính cách quá mạnh mẽ, không thích ràng buộc.

Đôi khi họ coi trọng sự nghiệp hơn gia đình và luôn muốn đột phá bản thân, không muốn thua kém đấng mày râu.

Tướng mặt của người “ai gặp cũng yêu”

Người phụ nữ sở hữu lông mày thanh tú hình lá liễu, mắt trong và sáng, mái tóc suôn mềm mại là tướng người “ai gặp cũng yêu”.

Những người này thường rất ngây thơ, trong sáng, hoạt bát và được giáo dục rất tốt ngay từ khi còn nhỏ. Bên cạnh đó, họ có tính tình rất hiền dịu, lương thiện và đối xử với mọi người xung quanh rất tốt.

Những nét trên kết hợp với khuôn mặt hình chữ Điền chứng tỏ họ là người rộng lượng, suy nghĩ chu đáo, biết thông cảm với bạn bè và thích giúp đỡ người khác.

Có một người vợ hiền lương như vậy, đàn ông phải có phúc phận lắm mới lấy được. Lấy vợ như vậy, đàn ông có thể yên tâm về con cái, gia đình nội ngoại hai bên mà gây dựng sự nghiệp.

Tướng mặt của người “phú quý tự tới”

Trong nhân tướng học, dái tai to thường được coi là tướng tai nhà Phật. Người sở hữu tướng tai này thường là người sống rất thọ, phú quý trọn đời.

Dái tai càng to thì vận khí càng tốt. Đặc biệt, nếu người phụ nữ có đặc điểm này đi cùng với một số nét khác như cằm đầy đặn, mũi cao và thẳng thì người đó là một người hiền lành, thân thiện, biết kính trên nhường dưới, hòa hợp với mọi người.

Ngoài ra, cằm đầy đặn là tướng vượng phu. Phụ nữ có giọng nói ngọt ngào đa số hiền dịu, biết quan tâm chăm sóc người khác. Sau khi kết hôn, họ sẽ trở thành một người nội trợ đảm đang, một người mẹ hiền.

Tướng mặt của người phụ nữ giỏi giang, tài cán

Theo nhân tướng học, miệng rộng môi dày là người trung thực, chân thành, biết lẽ phải.

Nữ giới có tướng mặt như vậy tính tình đôn hậu, đoan trang, nói năng rất lễ phép, yêu cầu đối với bản thân còn nghiêm khắc hơn với người khác. Ngoài ra, họ không thích gây chuyện với ai, đối nhân xử thế với mọi người rất chân thành và thẳng thắn.

Lông mày ngang thể hiện họ là một người ngay thẳng, cương trực, không câu nệ tiểu tiết, trước sau như một, không bao giờ bị dao động hoặc người khác mê hoặc.

Nếu mày ngang mà rậm thì tính tình ngoan cường, cứng rắn, nếu mềm mại thì khéo léo, xử lý mọi chuyện đâu ra đấy, được cho là người ngoài nhu trong cương.

Bên cạnh đó, phụ nữ có nhân trung dài và sâu thường rất lương thiện, đôn hậu, có tâm hồn trong sáng, làm việc gì cũng nỗ lực hết mình, không kêu ca oán thán.

Họ không chỉ là một người vợ đảm đang mà còn là một người phụ nữ giỏi giang, có tài cán, con đường sự nghiệp cũng gặt hái được nhiều thành công.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!