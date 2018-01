Nhận diện thói quen xấu và tốt sau khi ăn

Trong một xã hội đầy áp lực công việc và thiếu thời gian nghỉ ngơi, một số thói quen này đã trở nên phổ biến.

Cho dù chế độ ăn của bạn lành mạnh, bạn sẽ vẫn gặp phải một số rắc rối về tiêu hóa và sức khỏe nếu bạn không khắc phục những thói quen xấu này và thực hành những thói quen có lợi khác.

Những thói quen xấu sau khi ăn Ngủ ngay sau ăn

“Căng da bụng, chùng da mắt”, vì thế, thường sau một bữa ăn no nê, tự nhiên người ta sẽ cảm thấy buồn ngủ. Nếu ngủ sau khi vừa ăn xong sẽ làm chậm lại hoạt động của hệ thống tiêu hóa, do đó sẽ gây ra một số biến chứng về sức khỏe.

Nằm sau khi vừa ăn xong sẽ làm cho acid dạ dày dễ dàng di chuyển ngược trở lại thực quản. Hơn nữa, nếu ngủ thiếp đi sau một bữa ăn no, bạn sẽ thức dậy với một cái bụng vẫn nguyên cảm giác đầy ứ. Cần có đủ thời gian để tiêu hóa thức ăn trước khi bạn đi ngủ, thường ít nhất 1-2 giờ.

Vận động ngay

Ngay cả khi chỉ ăn một bữa ăn nhẹ vẫn nên tránh làm việc ngay sau khi vừa ăn xong. Tập thể dục ngay sau ăn làm cho cơ thể khó tiêu hóa thức ăn và là lý do gây nên những vấn đề như chuột rút, buồn nôn hoặc thậm chí bị tiêu chảy.

Dạ dày sau khi ăn cần được cung cấp đủ oxy và máu giúp hoàn thành nhiệm vụ tiêu hóa, nhưng cơ thể sẽ ưu tiên chuyển máu và oxy đến cơ bắp khi bạn bắt đầu tập luyện. Điều này sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa và phát triển các rối loạn liên quan tiêu hóa.

Vì vậy, hãy cho cơ thể một quỹ thời gian để tiêu hóa thức ăn và sau đó tập thể dục. Tốt hơn hết là nên tập thể dục trước ăn hoặc sau ăn 2 giờ.

Nhiều người có thói quen “đi bộ cho tiêu cơm”, nhưng cũng giống như nằm ngủ sau khi ăn, đi bộ ngay sau bữa ăn là không tốt. Bạn có thể sẽ phải đối phó với các vấn đề như khó tiêu và trào ngược acid.

Khuyến cáo nên nghỉ ngơi ở một tư thế cơ thể thẳng đứng và sau đó đi bộ chậm rãi quanh nhà để tăng cường tiêu hóa. Hãy đợi khoảng 10 phút đến nửa giờ sau bữa ăn rồi mới đi bộ chậm. Điều này cũng sẽ cải thiện sự trao đổi chất và tiêu hóa tốt thức ăn.

Ăn trái cây ngay sau bữa ăn

Thật ra ăn trái cây là lành mạnh, nhưng không phải sau bữa ăn. Mọi người thường có thói quen sai lầm là ăn trái cây ngay sau bữa ăn.

Điều này chủ yếu là do tiêu thụ trái cây thực hiện nhanh nhất so với các loại thực phẩm khác, do đó làm cản trở tiêu hóa các thức ăn của bữa ăn chính và thậm chí sinh khí nhanh trong dạ dày gây đầy bụng khó tiêu.

Nên ăn trái cây ít nhất 3-4 giờ sau bữa ăn để đảm bảo bạn nhận được lợi ích tối đa từ trái cây mà không phải lo lắng về việc sinh nhiều khí và cản trở hoạt động tiêu hóa sau bữa ăn.

Uống quá nhiều nước

Sẽ không có vấn đề gì nếu uống một lượng nước vừa phải sau bữa ăn, nhưng nên tránh tiêu thụ một lượng nước lớn. Uống nhiều nước làm tăng áp lực đường tiêu hóa và làm cho dạ dày khó tiêu hóa thức ăn.

Tương tự, uống nước quá lạnh sau khi ăn cũng có thể làm chậm tiêu hóa. Nếu bạn muốn uống thứ gì đó sau bữa ăn, hãy uống trà thảo dược ấm nóng.

Đi tắm sau ăn

Thói quen tắm nước nóng ngay sau khi ăn sẽ dẫn đến một số rắc rối cho hệ thống tiêu hóa.

Lý do là khi tắm nước nóng, nhiệt độ cơ thể tăng lên và làm cho máu tập trung lên bề mặt da, bàn chân và bàn tay, dẫn tới hệ thống tiêu hóa được cung cấp ít máu, làm cản trở hoạt động tiêu hóa. Hệ thống tiêu hóa giảm hoạt động đáng kể gây ra khí, đầy hơi và một số vấn đề khác.

Nới lỏng nịt lưng

Nếu phải nới lỏng nịt lưng sau bữa ăn, điều đó có nghĩa là bạn đã ăn quá nhiều làm tăng áp lực của đai lưng ở vị trí trước bụng. Một khi bạn đã nới lỏng nịt lưng, bạn có thể cảm thấy đủ thoải mái để tiếp tục ăn, điều này sẽ dẫn đến béo phì.

Không nên điều chỉnh rộng nịt lưng khi ăn để bạn biết điểm dừng ăn khi cảm thấy no nhờ cảm nhận qua việc căng lên của nịt lưng.

Các cách để tiêu hóa tốt hơn

Bạn đã biết những gì không nên làm ngay sau khi ăn, nhưng bạn cũng có thể thêm một vài thói quen trong cuộc sống để cải thiện tiêu hóa tốt hơn. Có một số cách sau:

Có chế độ ăn uống cân bằng với thực phẩm chứa probiotic: Những vi khuẩn tốt sống trong ruột từ các sản phẩm probiotic giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Hãy thử ăn sữa chua (yaourt) có chứa các vi khuẩn sống như lactobacillus acidophilus.

Cũng có thể nạp probiotic thông qua bơ sữa, kefir và thức uống có chứa probiotic có hương vị rất ngon và cải thiện việc tiêu hóa.

Tạo thói quen ăn uống chậm: Bằng cách ăn chậm, nhai kỹ, bạn sẽ giảm nuốt không khí dư thừa dẫn đến ít đầy hơi và ít ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa.

Đảm bảo cung cấp đủ chất xơ: Chất xơ sẽ giúp cải thiện sự tiêu hóa, nhưng nên tăng lượng chất xơ dần dần để tránh táo bón. Ngoài ra, cần uống nhiều nước khi ăn chế độ ăn giàu chất xơ.