Nhà tù IS ở Syria trúng bom từ máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu

New York Times dẫn lời người phát ngôn liên quân do Mỹ đứng đầu, Đại tá Ryan Dillon, ngày 27/6 xác nhận, trong ngày 26/6, các chiến đấu cơ của liên quân đã dội bom vào các tòa nhà do IS kiểm soát tại miền Đông Syria trong đó có sở chỉ huy và nhiều cơ sở hạ tầng khác do IS kiểm soát gần Mayadeen.

Cũng theo quan chức này, giới chức Mỹ đang điều tra thông tin có dân thường thiệt mạng trong đợt không kích này và sẽ công bố số liệu cụ thể trong bản tóm tắt hàng tháng.

“Mục tiêu của liên quân luôn là giảm tối đa thiệt hại về con người. Chúng tôi luôn đặt ra những tiêu chuẩn rất khắt khe khi thực hiện các vụ tấn công và luôn nỗ lực để bảo vệ dân thường”, ông Dillon khẳng định.

Trong khi đó, Tổ chức Đài Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, vụ không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu đã phá hủy một ngôi nhà tại Mayadeen, phía Đông Syria mà IS cải hoán thành một nhà tù.

Theo tổ chức này, cuộc không kích nói trên đã khiến ít nhất 42 dân thường cùng 15 tay súng canh gác nhà tù của IS cùng một số thành viên khác của chúng thiệt mạng.

Một tổ chức giám sát khác là Deirezzor24 cũng đưa tin về vụ không kích này và cho biết, IS đã nhốt hàng trăm dân thường trong nhà tù nói trên. Theo Deirezzor24, có khoảng hơn 60 dân thường cùng một vài tên lính gác của IS đã thiệt mạng trong vụ này.

Ông Yaser al-Hamad, một người Syria từng sinh sống ở Mayadeen hiện đang sống tại Đức, cho biết, từ thông tin mà ông nhận được, nhà tù của IS thực chất là một tòa nhà 3 tầng có tường cao bao bọc xung quanh. IS đã chiếm tòa nhà này vào năm 2015.

Cũng theo ông al-Hamad, sau khi nhà tù này bị đánh bom, IS đã đưa hết thi thể của những dân thường bị thiệt mạng đến một nhà máy sản xuất đá gần đó để thân nhân của họ đến nhận người thân và đưa về nhà. Hầu hết các thân nhân cho biết, hầu hết thi thể của những người bị thiệt mạng đã bị biến dạng hoàn toàn.

Báo cáo về việc dân thường ở Syria và Iraq thiệt mạng do trúng bom từ các chiến đấu cơ của liên quân do Mỹ đứng đầu trong thời gian gần đây tăng lên đáng kể. Giới chức Mỹ cho rằng, điều này là do các chiến đấu cơ của liên quân phải tấn công các mục tiêu IS tại các khu vực đô thị có đông dân thường sinh sống.

Trong tháng 6 này, liên quân do Mỹ đứng đầu công bố báo cáo cho thấy ít nhất 484 dân thường tại Iraq và Syria thiệt mạng kể từ khi các chiến đấu cơ của liên quân bắt đầu tiến hành các cuộc không kích vào năm 2014.

Trong khi đó, Airwars- một tổ chức chuyên theo dõi các vụ dân thường thiệt mạng từ nhiều nguồn tin khác nhau- cho biết, từ ngày 8/6 đến nay, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu đã khiến ít nhất 4.118 dân thường thiệt mạng. Con số này tính từ thời điểm năm 2014 là hơn 16.000.