Nguyên tổng giám đốc công ty xổ số Đồng Nai bị bắt

Ngày 8-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với công an tỉnh Đồng Nai tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Minh - nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp tỉnh Đồng Nai.

Ông Minh bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành kết luận thanh tra, xác định Nguyễn Văn Minh và một số cá nhân khác đã chi sai nguyên tắc gần 40 tỉ đồng.



Cụ thể, trong hai năm 2010, 2011, công ty xổ số kiến thiết đã chi mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, làm tăng quỹ lương hơn 29 tỉ đồng.

Tương tự, năm 2012, công ty tiếp tục áp dụng mức lương tối thiểu sai quy định, đã làm tăng tiền lương không đúng quy định hơn 10 tỉ đồng.

Ngoài ra, thanh tra còn phát hiện trong nhiều năm, tiền lương của tổng giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết được chi cao hơn mức được duyệt, trong khi số tiền lương để chi trả thực cho người lao động lại bị cắt giảm.

Thanh tra cũng kết luận ông Minh đã nhận thù lao từ một ngân hàng với số tiền 3 tỉ đồng nhưng không nộp về cho công ty nên đã yêu cầu nộp trả lại…

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh trong loạt bài ngày 24,25-8, ngoài sai phạm trên, trong thời gian làm tổng giám đốc công ty xổ số, ông Minh đã cho Công ty CP Bóng đá Đồng Nai (công ty bóng đá), nơi ông kiêm nhiệm làm chủ tịch HĐQT, mượn 56 tỉ đồng và số tiền này hiện không thể thu hồi.

Theo hồ sơ, công ty bóng đá (100% vốn nhà nước), từ năm 2011 đến 2015, đã mượn của công ty xổ số 59,2 tỉ đồng.

Cụ thể, năm 2011 cho mượn hơn 12 tỉ đồng; năm 2013: 10 tỉ đồng; năm 2014: 20 tỉ đồng và năm 2015: 17 tỉ đồng.

Đến cuối năm 2015, công ty xổ số đã giảm tạm ứng cho công ty bóng đá hơn 3 tỉ đồng với lý do đã hạch toán vào chi phí quảng cáo cho công ty xổ số. Như vậy công ty này còn nợ công ty xổ số 56 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, từ năm 2007 đến 2015, công ty bóng đá kinh doanh thua lỗ, được kiểm toán độc lập xác nhận.

Tuy nhiên, HĐQT công ty chỉ báo cáo là tình hình tài chính của công ty đang gặp khó khăn mà không báo cáo cụ thể tình hình hoạt động kinh doanh lỗ lũy kế để UBND tỉnh có những biện pháp xử lý về mặt chủ trương.

Ngoài ra, ban kiểm soát công ty bóng đá cũng đã buông lỏng giám sát, không thực hiện đúng nhiệm vụ dẫn đến việc mất hết vốn nhà nước (hơn 94 tỉ đồng).