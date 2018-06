Nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong dưới mương nước

Ngày 28/6, Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã có kết quả điều tra ban đầu thi thể người đàn ông tử vong dưới mương nước ở phường Dĩ An là do ngạt nước.



Qua điều tra, công an xác định danh tính nạn nhân là Trần Hùng Sơn (SN 1958, ngụ tỉnh Nam Định, trú TX.Dĩ An). Ông Sơn sinh sống 1 mình ở phòng trọ tại TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương và là người nghiện rượu.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, Công an xác định ông Sơn không bị tác động của ngoại lực, các phần nội tạng không bị tổn thương như 1 số báo, trang mạng đăng mất tay gây hoang mang dư luận. Công an xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt nước.

Trước đó, chiều tối 24/6, một số người dân khi đi qua mương nước trên đường ĐT 743 đoạn gần ngã tư 550, phường Dĩ An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã hốt hoảng phát hiện thi thể một người đàn ông phía dưới mương nước nên báo công an.

Công an đã có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ. Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương theo dõi.