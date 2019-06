Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến 5 người tử vong

Chiều 14/6, Công an huyện Trảng Bàng cùng các đơn vị Công an tỉnh Tây Ninh cho hay, đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe container và ô tô 4 chỗ khiến 5 người tử vong.



Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh, công an xác định nguyên nhân ban đầu là do tài xế xe container điều khiển không đúng làn đường quy định, lấn trái gây tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người tử vong.

Theo điều tra, khoảng 6h10 cùng ngày, tài xế Trần Đình Trung (35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển xe đầu kéo mang BKS: 52C - 847.80 kéo theo rơ-mooc mang BKS: 51R - 323.49 chạy trên Quốc lộ 22, hướng TPHCM về tỉnh Tây Ninh.

Chiếc xe đi đến đoạn thuộc ấp Suối Sâu, huyện Trảng Bàng thì tông vào xe 4 chỗ do tài xế Nguyễn Văn Diệp (60 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) điều khiển, chạy hướng ngược lại.

Thời điểm này, trên xe ô tô có 4 người trong cùng 1 gia đình, gồm anh Trần Ngọc Hải, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (vợ anh Hải), cháu Trần Ngọc Hải My (con vợ chồng anh Hải) và bà Nguyễn Thị Trợ (mẹ chị Thúy, tất cả cùng ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

Vụ va chạm khiến cho chiếc xe 4 chỗ bị biến dạng hoàn toàn dính chặt vào xe container. Tất cả những người trên xe ô tô 4 chỗ tử vong.