Nguy cơ nhiễm virus viêm gan do xăm môi, xăm mày

Viêm gan virus C thường rơi vào nhóm nam giới tiêm chích ma túy, bệnh nhân AIDS, bệnh nhân bị gan, bệnh nhân lọc máu.

Ngoài ra, có một tỉ lệ bệnh nhân mắc viêm gan virus C do xăm mày, môi, xăm mình. Thống kê cho thấy tỉ lệ nhiễm virus viêm gan C khu vực phía Nam cao hơn tại phía Bắc.

Việc điều trị viêm gan virus C còn hạn chế do chi phí điều trị cao

Bác sĩ Huyền nhận định ngoài viêm gan C, viêm gan virus B hiện đang là căn nguyên hàng đầu gây ung thư gan tại Việt Nam.

Trước năm 1998, tỉ lệ trẻ từ 9 tháng đến 6 tuổi nhiễm viêm gan B từ 12%-18% nhưng từ năm 2000-2008 với việc tiêm chủng vắc-xin viêm gan B, tỉ lệ này đã giảm xuống dưới 3,6%.

Tuy vậy, tỉ lệ nhiễm viêm gan B trong cộng đồng vẫn khá cao với khoảng gần 14 triệu (chiếm 10%-15% dân số) người phải theo dõi, điều trị.