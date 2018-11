Người Việt Nam đầu tiên được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood là ai?

Được khắc tên ở Đại lộ Danh vọng trở thành niềm mong ước của nhiều người nổi tiếng. Đại lộ Danh vọng là đoạn đường dành cho khách bộ hành nổi tiếng nhất thế giới. Nó là nơi vinh danh tên tuổi các ngôi sao - những người góp một phần quan trọng cho ngành công nghiệp giải trí Hollywood.



Trên con phố này, tên của những người nổi tiếng sẽ được khắc trong một ngôi sao bằng đá hồng viền đồng giữa lòng đường. Có hàng nghìn tên tuổi nghệ sĩ đã được khắc vào các ngôi sao đó, kèm theo một biểu tượng tròn nhỏ biểu thị lĩnh vực hoạt động của từng người.

Người Việt Nam đầu tiên được in tên trên Đại lộ Danh vọng.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân của mình, họa sĩ khuyết tật Lê Minh Châu chia sẻ bức ảnh chụp tại Đại lộ Danh vọng Hollywood với ngôi sao in dòng chữ "Chau Beyond The Lines".

Với việc được khắc tên trên ngôi sao, Lê Minh Châu trở thành người Việt Nam đầu tiên được vinh danh trên con đường nổi tiếng này.

"Chau Beyond The Lines" là một phim ngắn được nữ đạo diễn – Biên tập - Nhà sản xuất Courtney Marsh thực hiện trong 8 năm. Nó có sự tham gia của các đồng nghiệp như Nhà sản xuất Jerry Frankk, người Luxembourg, trợ lý đạo diễn, phiên dịch, phụ quay, Việt kiều Duy Nguyen cùng Marcelo Mitnik, người Argentina, đồng biên kịch và là người điều hành sản xuất.

Lê Minh Châu là một họa sĩ.

Bộ phim kể về cuộc đời của Lê Minh Châu - một chàng trai khuyết tật nhưng giàu nghị lực sống.

Lê Minh Châu bị liệt đôi bàn tay vì ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Cậu ước mơ trở thành họa sĩ tài năng. Và thay vì dùng tay, Châu sử dụng miệng để vẽ lên những bức tranh của riêng mình.

Thông qua bộ phim, Lê Minh Châu đã trở thành một nhân vật truyền cảm hứng sống tới rất nhiều người trên thế giới.

"Chau Beyond The Lines" từng lọt vào top 10 đề cử "Giải Oscar cho phim tài liệu ngắn hay nhất" năm 2016.

Cuộc đời của Lê Minh Châu cũng khiến người ta phải chú ý. Sinh năm 1991, 6 tháng tuổi, anh đã vào sống tại làng trẻ Hòa Bình - nơi chăm sóc những đứa trẻ bị chất độc màu da cam.

Ngay từ khi chào đời, anh là một đứa trẻ bị khuyết tật ở cánh tay và chân, khiến việc đi lại trở nên khó khăn.

Ở tuổi 17, vượt qua những tự ti của một nạn nhân chất độc da cam, với niềm khao khát thực hiện ước mơ cháy bỏng, anh rời khỏi làng Hòa Bình và tự mở một phòng tranh cho mình, nuôi sống bản thân qua những bức tranh do chính cậu vẽ - bằng miệng.

Lê Minh Châu truyền cảm hứng cho nhiều người.

Khi vừa rời làng Hòa Bình, Châu đã khóc rất nhiều nhưng tự nhủ bản thân phải vươn lên mạnh mẽ hơn.

"Khi bắt đầu rời khỏi làng trẻ Hòa Bình việc đầu tiên tôi tìm chỗ ở tốt, thuận tiện và tự lo cho cuộc sống bản thân. Kế tiếp tôi xin đi làm một số công việc để kiếm sống qua ngày như đánh vi tính văn phòng.

Mặc dù thù lao không được nhiều nhưng nó giúp tôi chi trả cuộc sống cho mình. Tôi cũng vẽ tranh để bán, bên cạnh đó vẫn đi học bình thường và dần dần xin thêm những công việc khác", anh chia sẻ trong một bài phỏng vấn với Vietnamnet.

Lê Minh Châu thành thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Nhật. Không chỉ là một họa sĩ, Minh Châu còn kinh doanh, mở lớp học dạy vẽ.

Do bị hạn chế trong việc đi lại nên ở quán cà phê, Châu chỉ đảm nhận việc lên ý tưởng, thiết kế. Buổi sáng hàng ngày, người chị cùng mở quán chung đi làm, Châu sẽ trông coi quán và tranh thủ dạy học phòng riêng trên lầu.

Dù bản thân khuyết tật nhưng khi được ai đó tặng xe lăn, anh đều trả hoặc tặng lại cho người khác bởi theo Châu "ngồi xe lăn mới là hình ảnh đáng thương nhất. Tôi tự đi được, đi dưới mọi địa hình".

Ngày 12/1/2017, Lê Minh Châu chính thức trở thành một trong mười Nhân vật truyền cảm hứng của giải thưởng Wechoice Award 2016.