Người Việt chi tiêu dùng hơn 330.000 tỷ đồng trong tháng có Tết

Báo cáo tình hình Kinh tế-Xã hội tháng Một từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước tính 330.300 tỷ đồng, tăng 5,6% so với tháng 12/2016 và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2016 (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,7%).

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 252.700 tỷ đồng, tăng 6,5% so với tháng trước và tăng 10,9% so với cùng kỳ. Theo đó, một số ngành hàng phục vụ Tết Nguyên đán có mức tăng cao là nhóm lương thực, thực phẩm tăng 9,5% so với tháng trước và tăng 12,7% so với cùng kỳ, nhóm may mặc tăng tương ứng 8,2% và 11,5%, nhóm ​giao thông lại tăng tương ứng 7,8% và 11,2%...

Về dịch vụ, doanh thu nhóm ngành lưu trú, ăn uống ước tính đạt 37.300 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng.

Một số địa phương có doanh thu tăng cao là Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 12%, Thanh Hóa tăng 8,6%, Kiên Giang tăng 7,4%, Hà Nội tăng 5,7%, Đà Nẵng tăng 5,2%, trong khi doanh thu của Quảng Bình giảm 12,4% và thành phố Hồ Chí Minh cùng Nam Định cùng có mức giảm 5,3%.

Ngoài ra, trong dịp nghỉ lễ, doanh thu nhóm du lịch lữ hành đạt mức cao 3.400 tỷ đồng, tăng 8% so với tháng trước và tăng 30,7% so với cùng kỳ, ngoài ra doanh thu dịch vụ khác đạt 36.900 tỷ đồng, tăng tương ứng 2,7% và 9,3%.