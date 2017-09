Người phụ nữ bị bạo hành suốt 20 năm, bị chồng giam giữ và ép hầu hạ cho nhân tình của anh ta

Người phụ nữ đáng thương ấy tên là Thường X. Lệ, 48 tuổi, sống tại thôn Tây Lưu, thị trấn Nha Lí, huyện Ngụy, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.



Nạn nhân đã bị chính người chồng của mình bạo hành và giam lỏng trong nhà, thậm chí, chị còn bị ép giặt đồ và nấu cơm cho tình nhân của chồng. Mới đây, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, nạn nhân mới có thể bỏ trốn về nhà mẹ đẻ.

Nhìn nét mặt thiếu sức sống và những nếp nhăn in hằn trên đó, không ai nghĩ rằng người phụ nữ này mới 48 tuổi. Chị Thường đi lại không vững, khắp nơi trên cơ thể đều là những vết thương do chồng đánh.

Ảnh minh hoạ.

Chị nghẹn ngào kể về cuộc hôn nhân bi thảm kéo dài suốt 25 năm của mình: "Chồng tôi tên là Trình Tuyết Hải, năm nay 48 tuổi.

Chúng tôi kết hôn năm 1992, đến nay đã được 25 năm, Vợ chồng tôi có hai người con, con trai lớn 25 tuổi, con gái bé năm nay 22 tuổi. Chỉ tại người cha vô tình của chúng mà đến nay cả hai đứa vẫn chưa lập gia đình."

Chị buồn rầu nhớ lại: "Kể từ sau khi kết hôn, chúng tôi đã thường xuyên cãi nhau, và những lúc ấy anh ta thường đánh đập tôi. Năm 2012, anh ta bị bắt đi tù 12 năm vì tội cướp giật, anh ta pử trong tù cải tạo được 10 năm thì được ra tù trước thời hạn."

Khi được hỏi vì sao lúc đó không tranh thủ tìm cách ly hôn, chị Thường thở dài: "Lúc đó con tôi còn bé quá, đứa lớn 1 tuổi, đứa bé mới 8 tuổi, tôi không muốn tạo áp lực cho hai đứa, không muốn bị hàng xóm bàn tán và cứ thế tôi đợi anh ta suốt 10 năm trời.

Thế nhưng tôi không ngờ anh ta lại thay đổi hoàn toàn như vậy. Khi tôi đi thăm anh ta ở trong tù, chúng tôi cùng ăn cơm trong một căn phòng, vậy nhưng anh ta vẫn thường xuyên đánh mắng tôi, dùng bạo lực để uy hiếp tôi."

Ảnh minh hoạ.

Người phụ nữ bất hạnh không khỏi ngậm ngùi: "Năm 2013, Trình Tuyết Hải ra tù, tôi cùng anh ta đến Thiên Tân bôn ba kiếm sống.

Anh ta tiếp nhận công trình , mức lương một năm là 400 nghìn tệ, anh ta có tiền rồi nên lúc nào cũng thấy tôi không vừa mắt và đánh mắng tôi như cơm bữa. Thời gian đó, anh ta dẫn về nhà một nguời phụ nữ rồi cùng cô ta sống như vợ chồng.

Anh ta không thu điện thoại của tôi nhưng lại giam lỏng tôi, rồi coi tôi như nô lệ của mình, hàng ngày đều bắt tôi phải nấu cơm và giặt đồ cho bọn họ.

Mỗi lần nhìn tôi không vừa mắt là anh ta lại vớ khúc gỗ đánh tôi. Tôi cầu xin anh ta nể tình vợ chồng suốt hai mươi năm qua, đừng vì người đàn bà kia mà đánh tôi, nếu như anh ta cảm thấy tôi vô dụng rồi thì hãy ly hôn để cho tôi một con đường sống.

Anh ta thấy cái gì thì cầm đánh tôi, từ gậy gỗ cho đến cán chổi..., đánh hỏng rồi anh ta lại mua cái mới. Có lần anh ta đánh tôi ngất đi nhưng lại nói là tôi giả vờ nên anh ta vừa đạp vừa cấu tôi, lại còn dí điếu thuốc đang cháy làm bỏng chân tôi.

Suốt hai ngày liền anh ta không cho tôi ngủ, anh ta khóa cửa vào rồi đánh đập tôi. Anh ta còn thường xuyên dẫn người đàn bà kia đi chơi, mua trang sức cho cô ta. Không những vậy, anh ta còn bắt tôi đi cùng nhưng không cho tôi lộ mặt, tôi không đi thì sẽ đánh đập tôi thậm tệ."

Mãi về sau, chị Thường X. Lệ mới có cơ hội bỏ trốn: "Tôi nhân lúc bọn họ đi ra ngoài đã trèo tường trốn ra, trên đường tôi gặp một người tốt cho đi nhờ xe, suốt quãng đường từ Thiên Tân về nhà, họ luôn quan tâm chăm sóc tôi.

Nhưng không ngờ mới về nhà được 2 ngày, Trình Tuyết Hải phát hiện ra tôi đã chạy trốn, nên đến sáng ngày 14/5/2017, anh ta đến trước cửa nhà mẹ đẻ tôi rồi bắt đầu đánh mắng người nhà tôi.

Lúc đó có bố cùng chú và chị gái của tôi ở nhà. Bởi vì tôi bị thương quá nặng lại không có tiền đi chữa trị nên chỉ có thể nằm trên giường.

Hàng xóm của gia đình tôi khuyên nhủ Trình Tuyết Hải cũng bị anh ta đánh. Về sau ông nội anh ta phải đến tận nơi mới có thể khuyên anh ta đi về."

Ảnh minh hoạ.

Thường X. Lệ nhanh chóng gọi điện cho hai người con đang đi làm ở bên ngoài. Buổi tối trở về nhà, hai người con của chị đều hết sức đau lòng trước hoàn cảnh của gia đình mình. Cô con gái sợ hãi khi nhìn thấy trên người mẹ khắp nơi đều là vết thương do bố mình đánh.

Cô gái vừa khóc vừa nói: "Khoảng 10 giờ tối bố gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, tôi bảo ở nhà thì ông ấy bắt đầu mắng và dọa nạt chúng tôi rằng nếu qua chỗ mẹ thì chúng tôi sẽ không được yên, ông ta sẽ cầm dao giết chết người nhà chúng tôi."

Quả nhiên vài phút sau, Trình Tuyết Hải một mình lái xe đến nhà Thường X. Lệ, trong tay anh ta cầm theo một con dao. Anh ta lớn giọng quát mắng rồi đạp cửa, người trong nhà vội vàng gọi cảnh sát.

Cơ thể chị Thường chi chít vết bầm tím.

Công an địa phương nhanh chóng đến hiện trường giải quyết, nhưng với những mâu thuẫn gia đình như thế này thì công an không thể can thiệp quá nhiều.

12 giờ đêm, sau khi từ đồn công an về, Trình Tuyết Hải lại dẫn một đám lưu manh cầm dao đến trước cửa nhà chị Thường X. Lệ. Hàng xóm nói trong nhà không có ai cả nên đám du côn đã lái xe bỏ đi. Trước lúc đi chúng còn không quên buông những lời uy hiếp.

Khi phóng viên đặt câu hỏi: "Trong lòng cháu, bố cháu là người như thế nào?", con gái của chị Thường đã trả lời rằng:

"Cháu cảm thấy ông ấy là người không có trách nhiệm, từ khi còn bé cháu đã chứng kiến cảnh ông ta đánh mẹ, cháu ngăn không cho ông ta đánh thì ông ta đánh cả cháu và anh trai cháu. Trước đây ông ta nợ rất nhiều tiền nên đã ép anh trai cháu đi làm thêm kiếm tiền để trả nợ cho ông ta.

Anh trai cháu đi làm vất vả quá nên chân bị sưng, anh xin tiền bố đi khám bệnh, ông ta không những không cho lại còn đánh anh trai cháu. Từ nhỏ chúng cháu đã thường xuyên bị đánh, ông ta còn bóp cổ chúng cháu, bây giờ chúng cháu chỉ mong ông ta và mẹ cháu sớm ly hôn để mẹ có thể sớm thoát khỏi bàn tay ác quỷ của ông ta."

Hiện tại, Thường X. Lệ đã rất nản lòng nên tha thiết cầu xin được ly hôn với Trình Tuyết Hải, thế nhưng sự an toàn của người nhà chị vẫn đang bị uy hiếp. Các cơ quan chức năng cho biết sẽ sớm giải quyết vụ việc gây bức xúc này.