Người đàn ông tử vong dưới gầm giường sau khi vào khách sạn cùng thanh niên 17 tuổi

Ngày 3/7, Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra, truy xét nghi can vụ giết người vừa xảy ra tại khách sạn ở khu vực.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 30/6, ông Nguyễn Văn C (SN 1962, ngụ tỉnh Tiền Giang) và nghi can Lương Trần Vĩnh Phúc (SN 2000, ngụ tỉnh Phú Yên) đi vào khách sạn ở phường An Lạc A, quận Bình Tân để thuê phòng nghỉ qua đêm.

Đến 8h ngày 1/7, Phúc vội vã xuống phía dưới phòng lễ tân của khách sạn lấy giấy CMND và rời khỏi khách sạn. Nhân viên của khách sạn nghi ngờ nên lên gọi cửa để kiểm tra phòng thì hốt hoảng phát hiện người đàn ông đã tử vong dưới gầm giường nên hô hoán.



Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân, trích xuất hình ảnh camera để phục vụ điều tra.

Qua giám định ban đầu xác định, ông C tử vong do ngạt, khả năng là bị bóp cổ. Công an xác định Phúc là kẻ tình nghi nên truy bắt để phục vụ công tác mở rộng điều tra.