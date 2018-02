Ngứa “vùng khó nói” ở nam giới

tranquangtung (quangtung228@gmail.com.vn)

Ngứa ở đầu dương vật thường là do viêm nhiễm qui đầu. Viêm qui đầu có thể do lây nhiễm trong quan hệ tình dục. Ở những người có nhiều bạn tình, nhất là quan hệ với gái mại dâm mà không dùng bao cao su sẽ dễ mắc bệnh lây qua đường tình dục.



Cho đến nay, có tới hơn 20 loại bệnh lây qua đường tình dục trong đó phải kể đến như: nhiễm nấm Candida albican, nhiễm Trichomonas, sùi mào gà, lậu cầu, giang mai, Herpes…

Điều nên biết có những bệnh lây truyền đường tình dục thời gian ủ bệnh có thể rất dài từ 1-8 tháng mới phát bệnh như bệnh sùi mào gà . Điều đó để bạn cảnh giác dù 4 tháng nay không quan hệ tình dục nhưng vẫn có thể bị lây nhiễm từ trước đó.

Nguyên nhân thứ hai gây viêm qui đầu không phải do lây nhiễm mà do giữ vệ sinh bộ phận sinh dục không tốt, do nước tiểu ứ đọng trong trường hợp hẹp bao qui đầu, do thủ dâm không đúng cách... nên mặc dù chưa hề quan hệ tình dục bao giờ vẫn bị viêm qui đầu.

Trước hết, bạn nên thường xuyên vệ sinh qui đầu đúng cách (lộn qui đầu ra để rửa hằng ngày). Nếu không hết ngứa, bạn nên đi khám chuyên khoa da liễu hoặc phòng khám Nam học để xét nghiệm chất tiết tìm nguyên nhân gây bệnh và được tư vấn điều trị cụ thể.

Bệnh ngứa qui đầu có thể không ảnh hưởng nhiều tới sức khoẻ nhưng có những nguyên nhân lại gây ung thư dương vật nếu điều trị muộn.