Ngọn lửa hiếm xuất hiện tại Mỹ, tuy đẹp nhưng lại khiến lính cứu hỏa chật vật

Ngọn lửa sulfur cháy bập bùng tự nhiên, trông đẹp mắt nhưng lại làm bốc lên chất khí rất độc hại. Khi đó, lửa cháy lan nhanh trong khu vực, đôi lúc còn bốc cao lên thành cột nhỏ.

Khói từ đám cháy lửa sulfur có thể gây tổn thương phổi, thậm chí làm người hít phải tử vong. Chất sulfur cháy tạo ra khí độc SO2 có mùi khó chịu. SO2 kết hợp với nước tạo thành H2SO3.

Cho nên, lực lượng chữa cháy ở Worland đã lập tức đến dập lửa. Sau 20 phút dùng một lượng nước nhỏ và bọt chữa cháy để làm giảm nhiệt độ sulfur xuống dưới mức nóng chảy, tạo ra lớp vỏ trên mặt đất, ngọn lửa đã được dập tắt.

Lửa sulfur là dạng cháy không phổ biến nhưng cần được xử lý kịp thời và cẩn thận đề phòng thương vong cho con người và hủy hoại môi trường tự nhiên.

Video sau đây sẽ cho thấy lửa sulfur ở Worland cháy như thế nào và nguyên nhân đám cháy.



Lửa cháy sulfur.

Nguồn: Now This, The Verge