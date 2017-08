Ngô Thanh Vân nói gì về về vai diễn trong bom tấn "Starwars"?

Liên tục góp mặt vào các bộ phim kinh phí "khủng" của Hollywood, tuy nhiên Ngô Thanh Vân vẫn chưa bao giờ dám nhận vị trí số 1 cho sự nghiệp diễn viên. Bên cạnh đó, cô cũng được nhiều người biết đến trong vai trò nhà sản xuất.

Ngô Thanh Vân.

Mang đậm tính văn hoá Việt là điểm chung của tất cả các bộ phim được đóng dấu “Sản xuất bởi Ngô Thanh Vân”.

Việc làm mới câu chuyện cổ tích Tấm Cám hay mang lại hơi thở của Sài Gòn xưa về hình ảnh của chiếc áo dài trong Cô Ba Sài Gòn và cả bối cảnh Tết của người Việt sẽ được xây dựng trong Về quê ăn Tết - bộ phim vừa được công bố, tất cả đều cho thấy định hướng rõ ràng của Ngô Thanh Vân trong vai trò sản xuất.



“Đả nữ” chia sẻ: “Trong năm nay, Vân đã sản xuất tổng cộng 4 phim, ngoài Cô Ba Sài Gòn và Về quê ăn tết, còn 2 dự án nữa chuẩn bị được công bố. Vân và ê kíp đang có một kế hoạch dài hơi với hơn 10 dự án phim đang xếp hàng chờ lịch sản xuất trong năm sau”.

Tuy nói nhiều về các kế hoạch của mình trong tương lai nhưng Ngô Thanh Vân hầu như chỉ im lặng và ít khi nào chia sẻ về những dự án phim bom tấn của Hollywood mà cô tham gia như Starwars: The Last Jedi và Bright cùng Will Smith sắp ra rạp cuối năm nay.

Dư luận vẫn đang xôn xao về sự thành công của nữ diễn viên Việt Nam nhưng cô chỉ thổ lộ rằng thực tế, cô đi học chứ không phải nhận phim để làm sự nghiệp của mình toả sáng hơn ở vai trò diễn viên.

“Vai của Vân trong Starwars nhỏ lắm, nói nhiều làm gì. Nhưng Vân rất thích thời gian 5 tháng ở bên London cùng đoàn phim, vì ở đó Vân học được nhiều thứ, từ cách làm sao để sử dụng các kỹ thuật quay tiết kiệm sức của diễn viên nhất có thể, đến cách điều hành cả một đoàn phim hơn mấy trăm con người. Những cái đó nếu chỉ ru rú ở nhà thôi thì không học được nhiều như vậy”, cô nói.