Ngỡ ngàng trước nhan sắc khác lạ của cô nàng cướp bồ bạn trong 'Tình yêu không có lỗi'

Sinh năm 1990, Apinya Sakuljaroensuk là một trong những gương mặt trẻ sáng giá của Thái Lan. Không chỉ là diễn viên, cô còn là người chủ trì những chương trình truyền hình có tiếng.

Vai diễn đầu tiên của nữ diễn viên là một cô gái bạo loạn trong phim điện ảnh Ploy, đạo diễn bởi Pen-Ek Ratanaruang.

Bộ phim công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim quốc tế tại Cannes vào năm 2007. Vai diễn này đã giúp Apinya nhận được giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại National Film Awards và Asian Film Awards.

Sự nghiệp của Apinya trở nên vô cùng thuận lợi sau khởi đầu ấn tượng này. Cô góp mặt trong hàng loạt tác phẩm ăn khách như 4bia, Friendship, Boonchoo 9....

Thế nhưng phải đến năm 2010, tên tuổi của nữ diễn viên này mới thực sự được thế giới biết đến khi tham gia vào bộ phim Same same but different.

Tác phẩm này được các nhà sản xuất phim của Đức làm dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Benjamin Prüfer và có sự tham gia của nam diễn viên David Kross, người từng thành danh với bộ phim The Reader.

Apinya có nhiều vai diễn hay trên truyền hình lẫn điện ảnh.

Để tham gia vào bộ phim này, Apinya đã dành ra 5 tiếng mỗi ngày để học tiếng Anh và tiếng Khơ Me.

Và những nỗ lực của cô đã được đền bù xứng đáng khi Same same but different giành được giải Piazza Grande ở Liên hoan phim quốc tế Locarno. Vai diễn cảm động này cũng đưa tên tuổi của Apinya vượt ra ngoài biên giới Thái Lan và lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn nước ngoài.

Đối với khán giả Việt Nam, Apinya được biết đến nhiều với vai diễn cô nàng Lee nham hiểm, cướp bồ bạn thân trong Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân. Khác với tính cách của nhân vật, ở ngoài đời, Apinya là một cô gái dễ thương với ngoại hình hiền lành.

Apinya trong phim "Tình yêu không có lỗi".

Sau 1 năm kể từ ngày tác phẩm này gây "bão" màn ảnh Việt, nữ diễn viên đã có sự thay đổi bất ngờ về ngoại hình. Apinya đã cắt phăng mái tóc dài để đem đến một hình ảnh mới cá tính hơn với mái tóc tém.

Hình mới đầy cá tính của Apinya.

Mặc dù được biết đến với cả vai trò người mẫu nhưng ít ai biết rằng Apinya chỉ cao có 1m63. Tuy không có lợi thế về chiều cao so với các nữ diễn viên khác nhưng cô nàng vẫn được các fan hâm mộ yêu quý bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu và gu ăn mặc chất lừ.