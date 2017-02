Nghiện phim sex, người đàn ông dâm ô bé gái hàng xóm và cả con ruột

Ngày 3/2, Đại tá Trần Sơn - Phó trưởng công an TX. Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đã vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn C (41 tuổi; trú phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai) về tội Dâm ô trẻ em.



Cơ quan điều tra cho biết, C đã có vợ và 2 con nhỏ. Thường ngày đối tượng hay uống rượu và nghiện xem phim sex. Mỗi lần say rượu, C lại đánh đập vợ khiến cuộc sống gia đình không êm ấm.

Ngày 8/1/2017, sau khi xem xong phim sex trên mạng, C thấy bé Q. (5 tuổi) hàng xóm sang chơi nên nhờ đến bóp chân.

Lúc này, C đã dụ dỗ và thực hiện hành vi dâm ô với cháu Q. Sau khi làm chuyện đồi bại, C doạ cháu bé không được mách chuyện với ai.

Ngày 12/1, C uống rượu và xem phim sex. Trưa cùng ngày C nằm ngủ trên giường cùng với 2 con (1 trai và 1 gái 8 tuổi). Đối tượng sau đó đã có hành vi dâm ô với con gái mình. Lúc này, mẹ C đi từ trong buồng ra và phát hiện sự việc động trời trên.

Sau khi nghe tin, vợ C đã làm đơn tố cáo chồng mình lên cơ quan công an.

Bị triệu tập để điều tra vụ việc, C đã thừa nhận hành vi dâm ô của mình với cả 2 đứa trẻ. Đối tượng khai do trong lúc say rượu và xem phim sex nên đã không kiềm chế được bản thân.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý C trước pháp luật.