Nghi “tình địch”, đốt xe vì ghen tuông mù quáng

Chiều 3-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Tiến Ngọc (28 tuổi, ngụ Tiền Giang) để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo cơ quan Công an: Lúc 23h50’ ngày 31-12-2016, tại dãy nhà trọ Anh Minh thuộc Khu phố 7, phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một), do mâu thuẫn tình ái, Ngọc đã dùng lửa đốt xe máy hiệu Wave BKS 61T9-2424 của anh Vũ.

Được biết, anh Vũ là bạn của chị Phạm Thị Hồng Thúy (30 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương, vợ của Ngọc). Vợ chồng Ngọc đang trong thời gian ly thân.