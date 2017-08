Nghi can dùng súng bắn nữ sinh ở Đồng Nai đã tử vong

Khuya 11/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, nghi can sát hại nữ sinh N.T.T.T (17 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành) là N.T.Trung (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đã được tìm thấy và đã tử vong.



Như đã thông tin, khoảng 18h cùng ngày, Trung (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đi xe máy tới ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để tìm em T. nói chuyện.

Lúc này, nữ sinh T đang ở dưới bếp nên Trung dựng xe trước nhà và vào trong nói chuyện. Nói chuyện một lúc thì cả 2 xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, Trung rút súng (chưa rõ loại) bắn 2 phát vào người khiến nữ sinh T tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh : N.Đ.N

Bà ngoại của nữ sinh T nghe tiếng nổ lớn chạy lại kiểm tra thì phát hiện cháu nằm gục với vết máu bê bết trên người còn Trung bỏ chạy ra phía trước. Bà ngoại em T hô hoán thì Trung rút súng bắn vào bà nhưng không trúng. Sau đó, Trung bỏ xe máy chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt tiến hành truy bắt nghi can. Khi công an tiến hành truy đuổi, nam thanh niên dùng súng bắn trả lại lực lượng nhiều phát và bỏ chạy vào vườn cách hiện trường khoảng 1km theo hướng về khu vực xã Suối Trầu và xã Lộc An.

Trong đêm, gần 100 chiến sĩ công an tỉnh Đồng Nai cùng với chó nghiệp vụ khẩn trương truy bắt nghi can.

Khuya cùng ngày, lực lượng Công an truy bắt tiếp cận được vị trí ẩn nấp của Trung thì phát hiện Trung đã tử vong. Rất có thể đối tượng đã dùng súng tự sát.