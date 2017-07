Nghệ An: Hàng trăm người dân vây bắt một phụ nữ nghi bắt cóc trẻ con

Chiều 13/7, Đại tá Hồ Minh Thắng - Trưởng Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1955, trú Bình Lục, Hà Nam) để tiếp tục làm rõ về thông tin người dân nghi ngờ bắt cóc trẻ em.



Trước đó vào gần trưa 13/7, người dân ở phường Nghi Thuỷ (TX. Cửa Lò) phát hiện một phụ nữ mang túi đồ đi bộ trên đường, cầm nhiều gói thuốc bán dạo.

Nhiều người dân xung quanh thấy vẻ mặt chị này lạ, khả nghi nên đã hô hoán nhau vây lại hỏi.

Nhiều người dân vây xung quanh rồi đăng clip trên mạng với nội dung người phụ nữ bắt cóc 2 trẻ em gây hoang mang dư luận.

Sợ bị báo công an, người phụ nữ này bỏ chạy thì người dân vây bắt lại tra hỏi. Nhận được tin báo, Công an phường Nghi Thuỷ đã lập tức xuống hiện trường giải vây để tránh người dân bức xúc, đánh đập và đưa người phụ nữ này về trụ sở công an để làm việc.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ sau đó vẫn kéo nhau đến cổng trụ sở Công an phường Nghi Thuỷ và vây trước cổng để theo dõi vụ việc.

Nhiều người quay video clip phát tán lên mạng với thông tin người phụ nữ nói trên đã bắt cóc được 2 đứa trẻ bỏ vào bao khiến nhiều người hoang mang, bức xúc.

Nhiều người dân vây xung quanh trụ sở Công an phường Nghi Thuỷ để theo dõi sự việc.

Làm việc tại cơ quan công an, người phụ nữ nói tên là Nguyễn Thị Thủy (62 tuổi, trú huyện Bình Lục, Hà Nam). Bà Thuỷ có trình ra nhiều giấy tờ thẻ hội viên Hội đông Y Việt Nam và giấy chứng nhận về nghề thuốc đông y gia truyền.

Kiểm tra bên trong túi mang theo, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều túi thuốc Bắc.

Người phụ nữ bị người dân vây bắt vì nghi ngờ bắt cóc trẻ con. Tại cơ quan công an, người này cho biết mình đi bán thuốc Bắc dạo.

"Hiện chúng tôi đang tiếp tục giữ người phụ nữ này lại để đấu tranh làm rõ. Nhưng bước đầu thì nhận định người dân chỉ bắt nhầm chứ không phải bắt quả tang người này đang bắt cóc trẻ con.

Trên địa bàn thị xã lâu nay cũng không có vụ việc nào là trẻ con bị bắt cóc hay mất tích. Tuy nhiên chúng tôi hiện vẫn đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ người phụ nữ này", Đại tá Thắng thông tin.

Giấy chứng nhận của bà Thuỷ trình ra với công an.