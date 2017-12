Ngày trở về đẫm nước mắt của người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc 7 năm

Căn nhà nhỏ của gia đình ông Lê Đình Đàn (54 tuổi, trú xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) chật kín người đến chia vui. Một ngày trước, chị Lê Thị Lới (38 tuổi, em gái ông Đàn) vừa trở về sau 7 năm mất tích.

Chị Lới trở về sau 7 năm mất tích.

Ôm người em dâu trong vòng tay, bà Đinh Thị Bình (53 tuổi, vợ ông Đàn) xót xa cho biết, trước đây Lới vốn là một thiếu nữ xinh đẹp và có rất nhiều người theo đuổi.

Tuy nhiên, do bị lừa gạt tình cảm, Lới đã bị sốc, tinh thần hoảng loạn và dần có những biểu hiện bất thường, đầu óc không minh mẫn. Lợi dụng việc này, một người đàn ông tiếp tục lừa khiến Lới mang bầu.

Mặc dù gia đình đã cố gặng hỏi, nhưng Lới cũng chẳng nhớ bố đứa bé là ai. Do anh chị trong nhà đã đi lập nghiệp, Lới sinh được một người con gái rồi về ở với mẹ. Để mưu sinh, Lới thường phải mang theo con ra thị trấn Anh Sơn làm thuê.

“Hàng ngày, hai mẹ con cứ quanh quẩn ở chợ thị trấn. Ai thuê gì thì làm nấy, có thể là dọn dẹp nhà cửa hoặc rửa chén bát. Làm xong họ cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, đủ để hai mẹ con sống qua ngày”, bà Bình kể.

Một ngày cuối năm 2010, khi đang giúp việc cho một gia đình ở thị trấn Anh Sơn, Lới được một người phụ nữ tên Thanh rủ qua Trung Quốc chơi. Kể từ đó, gia đình chẳng thấy tung tích của hai mẹ con ở đâu nữa.



Ngồi ngây ngô, chị Lới lảm nhảm những điều không ai hiểu. Được sự động viên của người thân, chị Lới mới nhớ những ký ức chắp ghép trong cuộc đời sóng gió 7 năm của mình.

Chị kể, khi sang Trung Quốc thì hai mẹ con bị tách ra, chị sau đó bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc đã ngoài 50 tuổi chưa vợ.

Trong thời gian này, chị bị giam trong nhà không được đi đâu, thỉnh thoảng mới được phép ra ngoài một lần. Chị cũng không nhớ địa chỉ nơi mình ở, họ tên người đàn ông ấy, chỉ biết đã sinh được 3 người con.

Vài tháng trước, cơ quan chức năng địa phương tổ chức hàng loạt đợt truy quét những người cư trú bất hợp pháp, chị Lới là một trong những bị bắt giữ vì không có giấy tờ. Chị sau đó bị chuyển đến một đồn cảnh sát gần Cửa khẩu Tân Thanh để giam giữ.

Anh Hùng kể lại sự việc cứu người.

Tại đây, anh Nguyễn Văn Hưng (40 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) khi đang đi tới cửa khẩu để làm visa thì nghe tin có một số người Việt Nam bị bắt giữ, vì vậy đã quyết định vào xem.

“Khi tôi vào thì thấy có 3 người trong đó một người ở Nghệ An và hai người ở Hưng Yên. Qua trò chuyện anh biết người phụ nữ ở Nghệ An tên là Lới, quê ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An nhưng đầu óc mù mờ không còn nhớ gì nữa.

Muốn chuộc người phải có 1.800 tệ, tương đương hơn 6 triệu đồng, do không đủ nên tôi chỉ cứu được một mình chị Lới ra”, anh Hưng kể.

Nội dung anh Hùng đăng tải được nhiều người chia sẻ.

Do chị Lới không nhớ được địa chỉ nên anh Hưng đã chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội. Bài viết của anh được nhiều người chia sẻ, ngay sau đó người thân đã nhận ra chị Lới và liên hệ với anh Hưng để đưa trở về.

Ngày 9/12, chị Lới được anh Hưng đưa đến UBND xã Đức Sơn trình báo sự việc, sau đó chị được đưa về gia đình anh Lê Đình Đàn chăm sóc.

Ngày 10/12, ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Đức Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) xác nhận, vừa có người phụ nữ mất liên lạc nhiều năm từ Trung Quốc trở về.

“Theo trình báo, chị Lới mất tích cách đây 7 năm, gia đình nhiều lần tìm kiếm nhưng không có tin tức. Chị Lới có bảo bị bán sang Trung Quốc nên cơ quan chức năng đang xác minh”, ông Thuận cho hay.