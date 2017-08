Nga sắp tập trận lớn, Mỹ-NATO lo ngay ngáy

Chỉ chưa đầy ba tuần lễ nữa là cuộc tập trận Nga-Belarus mang tên Zapad sẽ diễn ra, và truyền thông phương Tây đang dấy lên những hồi chuông cảnh báo về cuộc tập trận này, họ coi đó là vỏ bọc cho cuộc xâm lược vào các nước NATO.



Theo Russia Insider, phương Tây đang quá lo lắng về cuộc tập trận thường kỳ bốn năm một lần này của Nga và Belarus. Trong mắt các nước NATO, có lẽ cuộc tập trận này nên đổi tên thành "Zapped" (hàm ý là hạ gục các nước phương Tây).

Nga và Belarus tuyên bố tổng số lính tham gia cuộc tập trận chỉ khoảng 13.000, nhưng Mỹ và các nước NATO lại ước tính con số này lên đến 100.000.

Binh sĩ Nga trong một cuộc tập trận

Đặc phái viên của Nga tại NATO, ông Aleksandr Grushko đã đưa ra bản kê khai số quân của Nga, trong khi Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng những lời cáo buộc cuộc tập trận đi xa hơn mục đích phòng thủ hoàn toàn là vô nghĩa.

Dẫu vậy, những lời trấn an này từ phía Nga vẫn chưa thể khiến truyền thông phương Tây ngừng thổi phống mối đe dọa mang tên Zapad. Một bài viết trên trang New York Times cho rằng: "Cuộc tập trận quân sự của Nga gần biên giới NATO đã dấy lên nỗi sợ xâm lược". Phương Tây cũng coi "cuộc tập trận này là sự đe dọa do Nga thực hiện".



Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis còn tuyên bố cuộc tập trận này khiến khu vực "mất ổn định."

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Mattis hết sức vô lý vì Nga chỉ thực hiện diễn tập trên lãnh thổ nước mình và Belarus. Trong khi đó NATO cũng từng có vô số cuộc tập trận ngay sát biên giới Nga, liệu đó có được coi là hành vi gây bất ổn?

Binh sĩ NATO đang được tăng cường tới các nước thành viên ở Đông Âu và liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận gần biên giới Nga

Năm ngoái, NATO đã từng thực hiện cuộc diễn tập lớn nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh đến nay ngay ở Ba Lan và các nước Baltic cuộc diễn tập này lôi kéo sự tham gia của 30.000 binh sĩ đến từ 24 nước thành viên NATO. Đó là lần đầu tiên xe tăng Đức vượt qua biên giới Ba Lan kể từ cuộc xâm lược của phát xít Đức vào Nga trong Chiến dịch Barbarossa năm 1941.

Số lượng các cuộc tập trận của NATO cũng tăng lên, ngoài cuộc tập trận Anaconda còn có Summer Shield, Iron Wolf, Saber Strike và BALTOPS.

Truyền thông phương Tây lấy ví dụ về cuộc chiến ở Georgia và phía nam Caucasus để chứng minh rằng cuộc tập trận lần này của Nga là "cuộc xâm lược trá hình".

Tuy nhiên, so sánh này hoàn toàn khập khiễng vì Georgia được Mỹ hậu thuẫn đã tự gây chiến với Abkhazia và Nam Ossetia. Chiến dịch Clear Field được Lầu Năm Góc đầu tư 2 tỷ USD là một sai lầm thảm họa khi nhanh chóng bị quân đội Nga đẩy lùi. Do đó, nói Nga xâm lược Georgia là bóp méo lịch sử.

Hơn nữa, trong khi Nga đang chuẩn bị cho cuộc tập trận Zapad thì Mỹ đang chuẩn bị thực hiện các chiến dịch quân sự lớn trên bán đảo Triều Tiên cùng hai đồng minh là Nhật Bản và Hàn Quốc. Cuộc tập trận này có thể có tới 75.000 quân cùng các tàu chiến có khả năng hạt nhân, máy bay ném bom và lực lượng đổ bộ.

Tuy nhiên truyền thông phương Tây lại không hề đả động đến nguy cơ lớn này. Dường như đối với phương Tây, đây là điều hoàn toàn bình thường và chấp nhận được.

Trong khi đó, Triều Tiên lại coi cuộc huy động quân này là hành vi chuẩn bị cho một cuộc xâm lược. Mỹ chưa bao giờ ký hiệp ước hòa bình với Triều Tiên kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, do đó nỗi lo sợ của Bình Nhưỡng là hoàn toàn có cơ sở.

Ông Trump còn cảnh báo nhà lãnh đạo Kim Jong-un rằng Triều Tiên sẽ phải đối mặt với "lửa giận mà thế giới chưa từng chứng kiến".

Tuy nhiên, truyền thông phương Tây lại tập trung phê phán một cuộc tập trận thường kỳ của Nga diễn ra trên lãnh thổ Nga và đồng minh láng giềng.