Nga không rút "rồng lửa" S-400 và Pantsir khỏi Syria

“Gậy ông đập lưng ông”: Vũ khí Mỹ cấp cho đối lập Syria, rơi vào tay IS, quay ra đánh Mỹ!

Báo cáo của tổ chức Nghiên cứu Xung đột vũ trang (CAR) cảnh báo, những hệ thống vũ khí mà IS lấy được từ nguồn do Mỹ cung cấp là mối đe dọa lớn đối với liên minh do Mỹ đứng đầu.