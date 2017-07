Nga giáng đòn hủy diệt tổ hợp pháo phản lực IS ở Hama, Syria

Các cảnh quay trong video cho thấy, máy bay ném bom không quân Nga đánh trúng mục tiêu đã được xác định. Vũ khí tấn công có thể là bom (loại 500 kg) chứ không phải là tên lửa có điều khiển.

Lực lượng IS nhiều lần sử dụng các tổ hợp pháo phản lực MLRS trên vùng nông thôn phía đông Hama nhằm tấn công phá hoại các tuyến đường vận tải tiếp vận của quân đội Syria bằng hỏa lực trực tiếp đánh vào mục tiêu. IS cũng thường xuyên sử dụng pháo phản lực tấn công vào trận địa và phá hủy các căn cứ của quân đội Syria trong khu vực.

Chiến dịch tấn công quy mô lớn của quân đội Syria trên vùng bán sa mạc phía đông tỉnh Hama, đánh vào chiến tuyến của IS vẫn chưa được triển khai.

Đặc biệt là khi lực lượng Diều hâu Sa mạc rút lui khỏi chiến trường do không hợp tác với các lực lượng vũ trang tỉnh Hama, nhưng không quân Nga vẫn tiếp tục truy lùng và không kích các nhóm IS phát hiện được, dọn đường cho cuộc tấn công trên khu vực chiến trường này.

Một số chuyên gia quân sự cho rằng, quân đội Syria chậm tấn công để giãn lực lượng chiến binh IS trên chiến trường, không để cho IS co cụm binh lực ở Deir Ezzor, gây khó khăn cho cuộc tấn công của lực lượng Tiger.