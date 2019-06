New Zealand đầu tư 20 tỷ USD tăng cường năng lực quốc phòng

Chính phủ New Zealand ngày 11/6 tuyên bố sẽ đầu tư 20 tỷ USD cho Kế hoạch Năng lực quốc phòng 2019 nhằm tăng cường năng lực quốc phòng trong thập kỷ tới.



Kế hoạch trên do Bộ trưởng Quốc phòng Ron Mark công bố, trong đó đề ra những khoản đầu tư theo kế hoạch của chính phủ cho Lực lượng Quốc phòng New Zealand.

Kế hoạch bao gồm toàn bộ các khoản đầu tư cho đến năm 2030 và đề xuất các khoản đầu tư sau năm 2030 dự kiến được đánh giá thông qua Sách trắng Quốc phòng trong năm 2022.

Cũng trong thông báo, ông Mark cho biết New Zealand đã quyết định chọn C-130J Super Hercules để thay thế năm máy bay vận tải lỗi thời C-130 Hercules căn cứ theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng xét trên phương diện tầm bay hay khả năng vận tải.

Theo Bộ trưởng Mark, New Zealand sẽ cẩn trọng tiến hành các cuộc thử nghiệm với thế hệ máy bay vận tải này để đảm bảo không xảy ra bất cứ nguy cơ nào. Trong khi đó, Chính phủ New Zealand ước tính sẽ tiêu tốn khoảng 1 tỷ đôla New Zealand (hơn 659 triệu USD) cho việc hiện đại hóa phi đội máy bay vận tải quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Mark cho biết hiện New Zealand vẫn chưa đưa ra quyết định về số lượng cụ thể máy bay C-130J.

Với kế hoạch trên, New Zealand sẽ gia nhập câu lạc bộ các nước sử dụng máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules do Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin Corp. của Mỹ sản xuất, gồm các đồng minh thân cận như Mỹ, Anh, Australia, Canada.