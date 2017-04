Nếu "chán sống" hãy nghe lời y tá Mỹ; ai chán đời mới ăn sụn gà theo cách này!

Những nôi dung chính có trong Bản tin Thực phẩm an toàn số 9: • Cách ăn - ngủ - tập giúp chống trầm cảm • Sụn gà bẩn tuồn vào Đà Nẵng • Chỉ thị màu cho cồn công nghiệp • Lại bơm tạp chất vào tôm! • Nhận diện thực phẩm biến đổi gen (GMO) thế nào? • Công thức vàng cuối tuần: Uống nước - chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ!

Ăn - ngủ - tập theo lối sống TỈNH THỨC

Ngày 7/4 vừa qua tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), Bộ Y tế đã tổ chức Ngày Sức khỏe thế giới với chủ đề "Hãy cùng trò chuyện để phòng chống trầm cảm".

Số liệu của WHO cho biết, bệnh trầm cảm cướp đi mỗi năm trung bình 850.000 mạng người, đến năm 2020 trầm cảm sẽ là căn bệnh xếp hạng 2 trong số những căn bệnh phổ biến toàn cầu, với 121 triệu người mắc bệnh.

Riêng ở Việt Nam, theo thông tin tờ Infonet, 30% người Việt bị rối loạn tâm thần, 40.000 người tự sát mỗi năm.



Câu hỏi đặt ra là: Nếu chính bản thân bạn có dấu hiệu rối loạn tâm trí, hoặc chí ít là thấy stress, căng thẳng, lo âu, cần phải làm gì? Thật may mắn là chúng tôi có sẵn vài lời khuyên hữu ích, dễ áp dụng cho bạn.

- Đó là lời khuyên về CÁCH ĂN UỐNG đúng để cơ thể khỏe mạnh, thân khỏe thì tâm an (xem chi tiết)

- Đó là lời khuyên về việc CHĂM SÓC GIẤC NGỦ để không làm ngắn lại con đường ra nghĩa địa của bản thân mình (xem chi tiết)

- Và đó là lời khuyên sống TỈNH THỨC, một thuật ngữ đậm màu sắc Phật giáo phương Đông nhưng lại được đưa ra bởi chính 2 y tá ở nền y học "phương Tây" là Mỹ (xem chi tiết).

Bấm vào ảnh xem bài viết chi tiết.

Đừng vội nghi ngờ những liệu pháp hoàn toàn miễn phí này, mà hãy thử trải nghiệm, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình tốt đẹp lên rất nhiều!

Sụn gà bẩn tuồn vào Đà Nẵng

Người "chán sống" theo ý nghĩa nêu trên rất cần được sự quan tâm của ngành y tế và gia đình họ. Nhưng những người "chán đời" theo kiểu bất cần, vô trách nhiệm với sức khỏe của chính mình, bạ gì ăn nấy, tiện đâu ngồi ăn đó mà không lưu ý về an toàn vệ sinh thực phẩm, thì thật đáng trách!

Trên Zing.vn, BS.CKI Lê Kim Huệ, Trưởng khoa Truyền thông, Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Dinh Dưỡng TP.HCM, cảnh báo 4 căn bệnh nguy hiểm khởi phát từ thức ăn đường phố gồm: ung thư gan, tiêu chảy, viêm gan siêu vi A, và giun sán (xem chi tiết).

Một ví dụ mới đây lần nữa cho thấy mức độ bất an của thức ăn đường phố là: Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Đà Nẵng vừa bắt quả tang một xe tải vận chuyển 600kg sụn gà không nhãn mác, bao bì in tiếng nước ngoài, tuồn vào thành phố.

600kg sụn gà không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Báo Giao thông

Ai cũng có thể đoán ra: nếu trót lọt, 6 tạ sụn gà này sẽ len lỏi vào hàng ngàn, vạn đĩa sụn gà xào chua ngọt, sụn gà chiên nước mắm, sụn gà xào bơ tỏi... trong các quán ven đường, thậm chí các mâm cơm gia đình.

Đến đây, bạn đã thấy sợ món sụn gà khoái khẩu mà ăn vào nhưng không hề biết nó được "lôi" từ đâu chưa?!

Chỉ thị màu cho cồn công nghiệp



Có người chỉ cần nếm vài giọt rượu đã ĐỎ mặt, trong khi một số người khác "uống như hũ nút" mà mặt vẫn tỉnh bơ. Thế nhưng một khi đã nôn ra mật XANH mật vàng, thì ai cũng như ai - đích thị đó là biểu hiện của ngộ độc rượu. Ngộ độc nặng là tử vong. Rất nhiều người đã chết.



Từ đầu năm đến nay, số người chết vì ngộ độc rượu nhiều chưa từng có!

Tin vui cho cộng đồng là mới đây Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nêu ra sáng kiến của Bộ: cồn công nghiệp sẽ được pha thêm CHẤT CHỈ THỊ MÀU XANH hoặc ĐỎ.

Khi đó, những kẻ sản xuất rượu vô nhân tính sẽ không còn được thoải mái làm liều.

Một con số đáng buồn là tình trạng sản xuất rượu chui vẫn khá phổ biến. Ước tính của Hiệp hội rượu bia, nước giải khát thì mới có 15% cơ sở sản xuất rượu thủ công trên toàn quốc được cấp phép.

Cuộc chiến chống rượu độc (rượu pha cồn công nghiệp - methanol) vẫn còn dai dẳng.



Lại bơm tạp chất vào tôm!

Bơm tạp chất vào tôm để nhìn bắt mắt, căng mọng và tăng trọng lượng nhằm thu lợi bất chính là tình trạng không mới nhưng dai dẳng.

Thông tin trên Báo Thanh niên: Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bạc Liêu bất ngờ ập vào cơ sở thu mua tôm sú nguyên liệu ở ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong (TX.Giá Rai) do bà Hà Thị Kiều (47 tuổi) làm chủ, phát hiện trên 20 công nhân đang dùng ống bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu.

Xe tải 94L-7472 chở gần 1,4 tấn tôm sú đã bơm chích tạp chất bị bắt giữ. Ảnh: Trần Thanh Phong/Báo Thanh Niên

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 55 kg tôm đã bơm tạp chất (rau câu), 1 bình nén có chứa tạp chất, 2 đoạn ống dẫn tạp chất dài 5 m, 16 ống bơm chích và 2 thùng thành phẩm rau câu.

Để qua mặt cơ quan chức năng, chủ cơ sở đã dùng nhiều thủ đoạn rất tinh vi, như thiết kế nhiều cánh cửa, hàng rào bên ngoài che chắn cẩn thận, bố trí người canh gác, đặc biệt dụng cụ bơm tạp chất rất hiện đại. Các ống bơm giống như vòi bạch tuộc, khi bơm tạp chất vào tôm sẽ nhanh gấp nhiều lần so với bơm thủ công.

Ngay sau đó, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu kiểm tra, bắt quả tang cơ sở thu mua tôm sú do ông Lê Hoàng Nữa (45 tuổi, ngụ ấp 4, xã Phong Thạnh Tây, TX.Giá Rai) làm chủ, đang tổ chức cho trên 10 công nhân bơm tạp chất vào tôm sú nguyên liệu, cũng với thủ đoạn tương tự.

Trung bình 100 kg tôm sau khi bơm tạp chất đã tăng thành 115 kg, tôm lớn thì trọng lượng tăng nhiều hơn.

Một số vấn đề sức khỏe - thực phẩm thú vị khác trong tuần qua

* Báo Infonet mở tuyến bài "Thực phẩm biến đổi gen (GMO) có hại hay không có hại" và đặt vấn đề: Trước những tranh cãi chưa có hồi kết về GMO, người tiêu dùng phải được biết sản phẩm nào biến đổi gene, sản phẩm nào là sản phẩm thường để họ có quyền lựa chọn. Bạn có thể xem chi tiết tại đây.

Nhận biết sản phẩm GMO qua mã code. Ảnh: Infonet

* Điều gì xảy ra nếu bạn uống 1 lon coca mỗi ngày? TS Trương Hồng Sơn – Phó Tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam - khẳng định nước ngọt có ga mang đến nhiều hệ lụy cho sức khoẻ, là nguyên nhân của nhiều bệnh. (xem chi tiết)

* Uống nước tưởng chuyện nhỏ mà không nhỏ. PGS Phạm Văn Hoan, Viện trưởng Viện y học ứng dụng Việt Nam, chia sẻ với Infonet: Uống nhiều nước quá mức có thể gây hạ natri máu và có nguy cơ tử vong. (xem chi tiết)

UỐNG NƯỚC ĐÚNG CÁCH theo hướng dẫn dưới đây!