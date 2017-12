Nếm giày, thổi gián, quay số xoạc chân: 10 show truyền hình sẽ khiến bạn nghi ngờ độ nghiêm túc của người Nhật

1. Kẹo hay là kèo?

Trong gameshow này, nhiều loại kẹo sẽ được tạo hình y chang như các đồ vật trong nhà, và những người chơi sẽ phải đoán xem thứ gì được làm từ kẹo, còn thứ gì vẫn chỉ là những đồ vật thông thường. Bằng cách nảo hả, dĩ nhiên chỉ có một cách thôi. Chén nó!

Thanh niên chọn nhai thử chiếc giày da; nhai xong vẫn ngỡ ngàng vì không tin nó được tạo hình từ chocolate.

Nghệ thuật tạo hình bánh kẹo này được gọi là Sokkuri, khi mà chocolate được tạo hình một cách tài tình thành đủ thứ, từ một chiếc giày cho tới tay nắm cửa. Tuy nhiên, "trò chơi không phải ai cũng may mắn tìm được kẹo", và nữ nhân dưới đây là một người kém may mắn như vậy.

Cạp cạp cạp cạp cạp. Sai rồi.

2. DERO! DERO!

Trò chơi này có chút giống với các Escape Gaming hiện khá phổ biến ở Việt Nam, chỉ khác ở chỗ, người chơi sẽ bị buộc phải giải các câu đố tương đối đơn giản trong một thời gian khá ngắn; người không giải đó kịp hoặc trả lời sai sẽ ngay lập tức lãnh đủ từ những cạm bẫy do nhà tổ chức thiết kế.

Nếu bạn tò mò hình phạt của "Dero! Dero!" là như thế nào thì đây là một ví dụ nhãn tiền. Hakuna yomama!

Hakuna yomamaaaaaa!

3. Xếp hình người - không dành cho kẻ lười

Với nhiều người, cụm từ "xếp hình" đã không còn giữ được ý nghĩa trong sáng như thuở ban đầu. Thế nhưng, với người Nhật, "xếp hình" không những giữ được sự trang nghiêm vốn có mà còn được nâng cấp lên một phiên bản mang tính nhân văn hơn rất nhiều. Nôm na là xếp hình bằng người.

Những người chơi sẽ đứng trên một chiếc cầu phao, chờ đợi một bức tưởng trên đó có khoét các lỗ tạo dáng hình thể ở những tư thế có cho tiền cũng không dám biểu diễn ngoài đường.

Khi bức tường đi tới, họ sẽ phải tạo dáng để vừa vặn xuyên qua lỗ và an toàn đứng trên cầu phao; người nào tạo dáng không khớp lỗ dĩ nhiên sẽ bị bức tường đẩy xuống nước chơi với cá.

Vấn đề duy nhất của trò chơi này không nằm ở sự linh hoạt của người chơi, mà là ở những tư thế éo le mà nhà sản xuất đưa ra. Đại loại như pha này chẳng hạn.

"Nhà sản xuất đùa em đúng không...?" - "Không..."

4. Rùa anh cõng rùa em

Tên ra sao thì show đúng vậy, người chơi phải mặc một bộ đồ con rùa, cõng trên lưng một người chơi khác cũng mặc một bộ đồ con rùa khác. Hai người sẽ công kênh nhau... bò trên một đoạn đường mà bình thường đi thẳng cũng chóng cả mặt, và điều mấu chốt là người cõng phải bịt mắt.

Gameshow này nhìn chung được tạo ra với mục đích cho người chơi học bơi là chính.

Còn thiếu hai cậu rùa và một con chuột nữa là đủ bộ Ninja rùa TMNT rồi.

5. AK! Bingo!

Còn được gọi bằng cái tên "hai gái, một gián". Trò chơi này đã được nhiều bạn trẻ Việt Nam biết đến qua đoạn clip hai cô gái cùng chơi thổi gián trong một chiếc ống, đặt trong ống là một con gián chết (may là nó đã chết).

Hai cô gái sẽ ra sức thổi, và cô gái nào yếu hơi hơn thì hôm đó xác định là no bụng không cần ăn tối.

Trong một chút nỗ lực cứu vớt tính nhân văn của trò chơi, nhiều người đã tìm cách xác minh danh phận... con gián với hy vọng rằng nó là đồ giả. Và không, nó hoàn toàn là thật.

Con gián xinh, con gián xinh, con gián hôi rình...

6. Chiếc nón kỳ quặc

Bánh xe may mắn là công cụ chính được sử dụng trong trò chơi này, và mang tiếng là bánh xe may mắn chứ chẳng có ô nào là may mắn trong những vòng quay này cả.

Tới mỗi lượt, một cô gái sẽ được đại diện quay xổ số, khi kim dừng lại ở con số nào thì cô gái đó sẽ bị... kéo xoạc chân bằng đúng khẩu độ tương đương con số trên bảng quay.

Một điều khó hiểu là trò chơi tuy khá... kỳ cục với những tư thế dạng chân có phần nhạy cảm, nhưng các thiếu nữ xuân xanh huê mộng xứ Phù Tang đều chọn mặc váy khi chơi. Tại sao?

Quay quay quay quay...

Rồi xoạc xoạc xoạc xoạc...

7. Bowling động kinh

Các bạn hồi còn nhỏ khi đi ra công viên có bao giờ chơi trò xe đụng không? Bowling động kinh thực ra cũng y chang trò đó, nhưng bạn sẽ chỉ lao theo đường thẳng như một quả bóng bowling, và thứ duy nhất mà các bạn sẽ lao vào cũng là những con ki bowling.

Người chơi thường cũng sợ hãi mà gồng cứng người, kêu gào trên đoạn đường "quả bóng" lao đi y như những bệnh nhân bị động kinh vậy!

Cú ném này chỉ được tầm 30 điểm là căng.

8. Bạn "hư hỏng" được mấy giây

Show truyền hình này được bố trí giống như những chương trình dạng "camera giấu kín". Một cô gái sẽ được bố trí ở nơi công cộng, ăn mặc lả lơi, trễ nài như thể mời mọc ánh nhìn của cả thiên hạ.

Camera giấu kín sẽ được đặt ở gần đó, ghi lại những phản ứng chân thật nhất của người qua đường, đồng thời đếm lại số giây mà họ đã "quấy rối trong tâm tưởng" cô gái chim mồi kia.

Ông chú này đã nghiện lại còn ngại, sau khi nhìn chăm chăm vào cô gái trong 2,16 giây đã vội quay đi...

Rồi chừng như ngượng ngùng thẹn thùng đã qua, bèn quay lại ngắm thêm mấy giây nữa.

Bác già rồi, tha cho bác đi mấy đứa...

9. Đuổi bắt với rồng Komodo

Rồng Komodo (Varanus komodoensis) là một loài thằn lằn lớn được tìm thấy ở đảo Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, và Padar.

Nó là thành viên của Họ Kỳ đà (Varanidae), và là loài thằn lằn lớn nhất còn sinh tồn, chiều dài tối đa 3 mét trong vài trường hợp hiếm gặp và nặng khoảng 70 kilôgam. Thức ăn ưa thich của rồng Komodo là thịt thối, và một cú đớp của nó có thể làm người ta chết vì bị nhiễm trùng.

Rồng Komodo, loài thằn lằn nguy hiểm nhất còn tồn tại trên Trái Đất.

Và thế là người Nhật nghĩ ra trò buộc thịt thối vào người rồi để rồng Komodo đuổi theo. Rảnh đến thế là cùng.

...đầu tiên là phải đợi con rồng đến đủ gần...

...và sau đó là phải chạy đủ nhanh...

10. Trả lời nhanh hay thành xác ướp?

Tên gốc của trò chơi là "Tore!", nội dung chủ yếu là trói một người chơi lại và đặt họ vào một cỗ máy na ná máy bọc thực phẩm.

Người chơi sẽ phải trả lời thật nhanh rất nhiều câu hỏi trong khi chiếc máy dần dần gói họ lại thành một cái xác ướp. Và nếu trả lời kém quá mà bị gói thành xác ướp thật là được phát cho hẳn một quan tài Pharaoh luôn, đem chôn ở đâu thì tùy.

Thành bánh tông trong một nốt nhạc, bạn nhé!