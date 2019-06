Nắng nóng gay gắt ở Ấn Độ: Đâm chết nhau vì tranh nước, hổ bỏ rừng vào làng tìm nguồn nước

Hôm 8/6, một người đàn ông ở bang Jharkhand lao vào đâm sáu người do anh ta bị chặn không cho đổ thêm nước vào thùng tại một bể công cộng.



Trước đó, hôm 7/6, một người đàn ông 33 tuổi đã chết sau một cuộc ẩu đả vì tranh nước tương tự ở bang Tamil Nadu.

(Ảnh minh họa)

Trên khắp Ấn Độ đang bị bao phủ bởi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi lên tới hơn 50 độ C (bang Rajasthan).

Tuần trước, nhiệt độ tại thị trấn Rajasthan, Churu chạm mốc 50,3 độ C, chỉ kém kỷ lục nắng nóng 51 độ C từng xảy ra ở Ấn Độ. Nước trong các hồ chứa dưới lòng đất đều giảm mạnh.

Một đàn khỉ chết nghi ngờ do say nắng trong rừng Joshi Baba ở bang Madhya Pradesh, nơi nhiệt độ đạt khoảng 46 độ C.

Cán bộ lâm nghiệp P N Mishra nói, các con khỉ này được cho là đã chiến đấu với một đàn đối thủ để tranh giành tiếp cận nguồn nước.

Những con hổ cũng được báo cáo là đang di chuyển ra khỏi khu bảo tồn trong rừng vào các ngôi làng để tìm kiếm nước, làm dấy lên cảnh báo nguy hiểm đối với cuộc sống con người.

Tại Kerala, miền Nam Ấn Độ nhiệt độ đã có chút hạ xuống hôm 8/6 khi những cơn mưa gió mùa hàng năm đến, muộn hơn một tuần so với dự kiến.

Nông dân trên khắp khu vực Nam Á đang trông đợi những cơn mưa này cho mùa vụ.

Nắng nóng khiến thiếu nước trầm trọng.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)