Nam thanh niên truy đuổi đánh chết kẻ nghi trộm tài sản của vợ mình

Ngày 14/8, Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Hồ Cầu Nguyên (SN 1986, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn tới chết người".



Thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 13/8, Nguyên phát hiện một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) lấy trộm 1 túi nilon của vợ mình. Bên trong có ĐTDĐ và một số tài sản nên điều khiển xe máy truy đuổi.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh : M.T

Khi truy đuổi đến trước số 572/47 đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình thì Nguyên bắt kịp và chặn nam thanh niên lại. Nguyên xông vào đánh và đá tới tấp vào nam thanh niên khiến người này gục tại chỗ.

Người dân phát hiện đã đưa nam thanh niên đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. Công an đã tiến hành tạm giữ Nguyên để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Nguyên khai nhận đã dùng chân đá vào người khiến nam thanh niên gục tại chỗ vì đã trộm túi của vợ Nguyên.