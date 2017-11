Nam thanh niên chết gục bên đường với nhiều vết đâm

Lúc 6h ngày 27-11, tại đoạn đường thuộc khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An (Bình Dương), người dân đi tập thể dục hoảng hốt phát hiện thi thể nam thanh niên (chưa rõ danh tính) nằm bất động, xung quanh có nhiều vết máu nằm lẫn trong bãi cỏ ven đường.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng các đội nghiệp vụ Công an thị xã Dĩ An phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an xác định thi thể là nam giới, trên cơ thể có nhiều vết đâm nghi bằng dao; phía ngoài đường có nhiều vết máu của nạn nhân, nghi bị sát hại rồi phi tang.