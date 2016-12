Nam giới tăng phong độ nhờ... cá

Nói đến ăn uống để tăng phong độ quý ông, người ta sẽ nghĩ đến các món ăn từ thịt lợn, gà, thịt dê... mà ít người nghĩ đến cá. Dưới đây xin giới thiệu một số món ăn thuốc từ cá giúp quý ông thêm sung mãn.

Hạt sen nấu cá diếc: bạch liên nhục 20g, cá diếc 1 con, thịt lợn 50g, nấm hương khô 2 chiếc, dâm dương hoắc 5g, đỗ trọng 8g, gừng tươi 5 lát, muối, rượu, đường, mì chính vừa đủ.

Rửa sạch nấm hương khô, ngâm vào nước cho nở ra, vắt kiệt nước, bỏ cuống, thái thành sợi; gừng tươi cũng thái thành sợi, thái thịt lợn thành sợi cho vào khay cùng với sợi nấm hương, sợi gừng, cho đủ muối, rượu, đường, mì chính trộn đều.

Cá diếc đánh vảy bỏ mang, vây, ruột rồi rửa sạch, xát một ít muối và rượu vào bụng cá rồi cho túi thuốc vào bụng cá để ở giữa khay, để thịt sợi, nấm hương lên trên rồi cho vào nồi hấp chừng 30 phút là ăn được.

Cách một ngày làm một lần, mỗi liệu trình là một tháng. Món này thích hợp với nam giới có dương vật không cương, sắc mặt vàng, tim đập mạnh, mất ngủ, ăn không ngon, mệt mỏi, lưỡi nhạt, rêu mỏng trắng, mạch trầm nhỏ, vô lực, bổ ích tâm tỳ.

Cá diếc, hạt sen, bí đao: bí đao 250g, tâm sen 20g, cá diếc tươi 1 con (250-500g), dầu vừng, muối vừa đủ.

Gọt vỏ bí đao, rửa sạch thái thành miếng, cá diếc bỏ mang, ruột, không đánh vẩy, rửa sạch, cho cá, bí, tâm sen vào nồi, thêm 750ml đun to lửa cho sôi, sau đó nhỏ lửa chừng 30 phút rồi cho muối, mì chính, dầu vừng là ăn được, ăn cả canh cá và bí đao.

Cách ngày ăn một lần, một liệu trình là một tháng

. Công dụng: Xuất tinh sớm, chóng mặt hoa mắt, miệng đắng họng khô, buồn phiền, tiểu tiện vàng đỏ hoặc đục.

Cá diếc nấu kim anh tử: kim anh tử 30g, cá diếc 250g, một ít dầu vừng, muối. Cá diếc làm sạch, bỏ vảy, nội tạng, rửa sạch. Rửa sạch kim anh tử.

Cho toàn bộ nguyên liệu vào nồi, cho vào lượng vừa nước, sau khi dùng lửa to nấu sôi, chuyển sang lửa nhỏ nấu 40 phút, nêm gia vị.

Công dụng: Bổ thận cố tinh, lợi niệu tiêu sưng thích hợp với nam giới thận khí bất cố mà sinh ra di tinh, hoạt tinh phù nề, tháo dạ, tiểu nhiều lần.

Cá chép, sâm, hoàng kỳ hầm: cá chép 1 con (khoảng 250g), sâm tân dương 10g, hoàng kỳ 30g.

Sâm, hoàng kỳ rửa sạch, cá chép bỏ ruột rửa sạch, cho tất cả vào nồi hầm, cho lượng nước sôi vừa đủ, hầm cách thủy nhỏ lửa sôi 2 giờ, cho gia vị rồi ăn cả nước và cá.

Mỗi tuần ăn 2-3 lần, mỗi đợt điều trị là một tháng.

Tác dụng: bổ dưỡng tâm tỳ, ích khí giữ huyết. Tốt cho người tinh dịch có máu, nhạt màu, loãng, hồi hộp, hay quên, mất ngủ, kém ăn, phân nhão, lưỡi nhạt, nhầy, mạch hư hơi sác.

Cá trắm đen nấu phục linh: cá trắm đen 500g, phục linh 50g, sơn dược 50g, trứng gà 1 quả, gừng sống 3g, hành 10g muối, giấm, rượu vừa đủ.

Rửa sạch phục linh, sơn dược tán thành bột, rây nhỏ. Cá trắm đen đánh vẩy, bỏ mang, ruột, rửa sạch thái lát.

Cho lòng trắng trứng gà, bột phục linh, bột sơn dược với lượng vừa phải muối, rượu vào trộn đều để 20 phút. Gừng tươi rửa sạch thái nhỏ, hành bỏ rễ rửa sạch thái khúc.

Cho dầu vào chảo, khi đã nóng, cho gừng, hành vào xào thơm rồi cho cá trắm vào, khi thịt cá đã trắng, cho tiếp bột phục linh, sơn dược, một ít muối, giấm, rượu đảo nhanh tay rồi múc ra đĩa để ăn.

Cách ngày làm một lần, mỗi đợt điều trị một tháng. Công dụng: ích khí bổ huyết. Món này tốt cho người suy giảm tình dục, mất ngủ hay quên, váng đầu, mệt mỏi, ăn không ngon, môi lưỡi nhạt, mạch hư nhỏ hoặc nhỏ yếu.

Chứng này do mắc bệnh lâu ngày làm khí huyết hư hao không có nguồn sinh ra tinh dẫn đến tinh của thận thiếu, tình dục ngày càng suy, không thích chuyện chăn gối.

Canh cá mực, sò biển: sò biển 100g, cá mực (loại khô) 50g, thịt lợn nạc 100g. Sò biển, cá mực dùng nước ngâm cho mềm rồi rửa sạch, thái tất cả thành miếng nhỏ cho vào nấu với thịt nạc thành canh, cho gia vị vào là ăn được.

Công dụng: bổ can thận. Thích hợp cho người bị di tinh.

Mực hầm đào nhân: đào nhân 50g, đương quy 15g, mực nang 1 con 200g, thịt lợn nạc 50g lượng vừa muối tinh, mì chính.

Rửa sạch thịt lợn nạc, thái nhỏ, rửa sạch mực, bỏ đầu, thái nhỏ. Đặt nồi lên bếp lửa, cho vào lượng vừa nước rồi cho mực, thịt, đào nhân, đương quy vào.

Dùng lửa to nấu sôi, sau chuyển lửa nhỏ nấu chín, vớt hết bọt, nêm muối, mì chính là được. Công dụng: chữa xuất tinh sớm, di tinh do thận tinh bất túc gây ra, người không có khả năng sinh con do huyết hư gây ra.

Trứng cá chép - tứ vị: trứng cá chép 500g, nhục thung dung 30g, hoài sơn 60g, ba kích 30g, gừng tươi 5 lát, gia vị vừa đủ.

Trứng cá luộc sơ khoảng từ 3 - 5 phút, cho vào nồi chung với các vị còn lại, thêm nước hầm khoảng 2 giờ. Thêm gia vị, chia ăn hai lần trong ngày. Công dụng: ôn thận tráng dương, trị nhược dương, xuất tinh sớm, tinh dịch ít, loãng do thận dương hư.