Mỹ sốt ruột “dọn đường” tấn công Syria

Thư ký báo chí Sean Spicer tuyên bố: "Nếu Al-Assad chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công giết người hàng loạt bằng vũ khí hóa học, Assad và quân đội của ông ta sẽ phải trả một giá đắt".

Đại sứ thường trực Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Nikki Haley cáo buộc ngoài Syria, Nga và Iran sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ vụ tấn công hóa học nào trong tương lai ở Syria. Nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào được Mỹ đưa ra để khẳng định những cáo buộc trên.

Ngày 27.06.2017, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon, thông báo rằng Mỹ không chia sẻ bất kỳ bằng chứng cụ thể với chính phủ Anh về một nguy cơ hóa học, nhưng Anh sẵn sàng ủng hộ bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ chống Syria.

Đầu tháng này, đại tá Ryan Dillon, phát ngôn viên của Liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo, thừa nhận rằng Mỹ và các nhóm đồng minh nổi dậy đã thua các lực lượng vũ trang Syria trong cuộc chạy đua trên tuyến biên giới Syria-Iraq, mặc dù Mỹ đã nhiều lần không kích vào quân đội Syria để ngăn chặn.

Ông Dillon khẳng định rằng Lầu Năm Góc không có vấn đề với những hoạt động quân sự chống IS của Liên minh các lực lượng Syria-Iran-Nga trong khu vực. Nhưng những động thái gần đây của Mỹ và đồng minh (bao gồm cả Israel) cho thấy, dường như ai đó trong Nhà Trắng thấy khó chịu với những chiến dịch tấn công của quân đội Syria.

Sự phát triển tấn công của lực lượng vũ trang Syria trên hướng đông vùng sa mạc tỉnh Homs, Damascus. Quân đội Syria tiến vào địa phận của tỉnh Deir Ezzor

Quân đội Syria và các lực lượng quân tình nguyện tiếp tục tiến công đánh vào lực lượng khủng bố IS trên vùng sa mạc Palmyra và dọc theo tuyến biên giới với Iraq.

Giao chiến dữ dội liên tục diễn ra gần khu vực tam giác Arak, một cụm binh lực mạnh của quân đội Syria tấn công về hướng Trạm bơm nước T2 thuộc căn cứ quân sự T-2 trên vùng sa mạc tiếp giáp với thành phố Deir Ezzor.

Các lực lượng Hồi giáo cực đoan do Ankara hậu thuẫn và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cho cuộc xung đột với các lực lượng dân quân người Kurd, đơn vị chủ lực của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.

Các đơn vị pháo binh của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu bắn phá các khu dân cư Rifat, Sheikh Issa, Harbul, Maranaz, Minaq và Ayn Daqnah phía bắc Aleppo.

Từ đầu tháng 06.2017, truyền thông địa phương cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai một số lượng lớn các trang thiết bị quân sự, bao gồm pháo tự hành T-155 Firtina và xe bọc thép ACV-15 đến khu vực quanh thị trấn Azaz.

Theo các phương tiện truyền thông ủng hộ lực lượng dân quân người Kurd, các nhóm chiến binh được Ankara hậu thuẫn và Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn đánh vào lực lượng dân quân người Kurd YPG, YPJ, trong khu vực Afrin, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã triển khai xe tăng cho cuộc tấn công lớn này, nhưng chưa rõ Ankara có tiến hành chiến dịch này hay không.

Các phương tiện truyền thông SDF không đưa ra bất cứ bình luận gì với những vụ pháo kích và sự chuẩn bị cho cuộc tấn công, một số nguồn tin không chính thức của người Kurd cho biết SDF sẽ không dừng chiến dịch tấn công vào Raqqah ngay cả khi Ankara khởi động cuộc tấn công vào khu vực Afrin.

Đây là một sự bất ngờ lớn do nếu như không có sự can thiệp từ một lực lượng thứ ba, chính phủ của ông Erdogan có thể bật đèn xanh cho cuộc tấn công đánh chiếm Tell Rifat từ các lực lượng dân quân người Kurd.

Trận chiến giành giật thành phố Raqqah tiếp tục diễn ra ác liệt, lực lượng SDF giao chiến ác liệt với IS, bị bao vây hoàn toàn trong khu vực nội thị.

Các tay súng IS chống trả quyết liệt phần nào đã làm giảm tốc độ tiến công của lực lượng SDF được Mỹ hậu thuẫn. Không quân liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tăng cường các cuộc không kích đánh vào các mục tiêu IS trên địa phận tỉnh Raqqah và Deir Ezzor.

Theo Đài quan sát nhân quyền Syria SOHR, có trụ sở ở London và là cơ quan chống chính quyền Syria được phương Tây ủng hộ, một trong những vụ tấn công ngày 26.06.2017, đánh vào một nhà tù của IS ở quận Mayadeen sát hại ít nhất 42 tù nhân và 15 tay súng IS.

Nhưng đại diện của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu cho rằng đây là một trung tâm "chỉ huy và kiểm soát" của IS.

Những diễn biến liên tiếp diễn ra gần đây từ phía các nước phương Tây dẫn đầu là Mỹ cho thấy, các thể lực phương Tây nhận thấy tốc độ tấn công giành lãnh thổ của các lực lượng SDF do người Kurd dẫn đầu, những lực lượng Hồi giáo cực đoan như FSA được Mỹ và các quốc gia trong liên minh NATO vùng Vịnh ủng hộ diễn biến chậm, trong khi tình hình trên chiến trường chống IS có lợi hơn cho chính quyền Syria.

Mỹ đang tìm mọi cách, bao gồm cả việc tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào quân đội Syria nhằm ngăn chặn đà tấn công. Một trong những vấn đề khiến các thế lực “Diều hâu” đang quan ngại là sẽ sử dụng lực lượng nào tấn công và phương thức tấn công cũng như đòn tấn công nhằm vào vị trí nào để ngăn chặn sự phát triển của quân đội Syria.

Từ lâu Mỹ đã muốn triệt hạ lực lượng không quân Syria nhưng trong thời điểm này, không quân Nga mới chính là lực lượng thay đổi chiến trường, yểm trợ cho mũi tấn công chiến lược lớn nhất lại là lực lượng quân đoàn tình nguyện số 5 và Hezbollah dọc theo biên giới Iraq – Syria.

Mặc dù vậy, khả năng tiến hành một cuộc tấn công khiêu khích trên hướng bắc Aleppo với lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, cuộc tấn công đường không của Israel và một đòn ném bom vào sân bay quân sự chiến lược của Syria hoàn toàn có thể diễn ra.