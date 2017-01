Mỹ nhúng tay vào Al-Bab, Thổ đứng trước hai cánh cửa

Ngày 3/1, Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các chuyến bay nhằm hỗ trợ lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn al-Bab của Syria hiện do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát, song không thực hiện các vụ không kích.

Ông Peter Cook cho hay các chuyến bay này được nhìn nhận như là “một số phô trương lực lượng hữu hình”.

Theo quan chức này, ''tuần trước đó có đề nghị hỗ trợ trên không sau khi một số lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công. Liên quân sau đó đã mở các chuyến bay''.

Thổ Nhĩ Kỳ, một nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), gần đây đã kêu gọi liên quân yểm trợ trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát thị trấn al-Bab.

Mỹ muốn chia bánh Syria

Giới phân tích cho rằng, việc Mỹ tiến hành các chuyến bay nhằm hỗ trợ lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn al-Bab có thể nhằm vào vị trí chiến lược của thị trấn này. Bất cứ ai kiểm soát phía Bắc Syria đều có thể tác động đến toàn bộ cục diện Trung Đông.

Còn đối với Ankara, Al-Bab đóng vai trò then chốt trong chiến dịch “lá chắn Euphrates” nhằm ngăn chặn YPG vượt sang Tây sông Euphrates, kết nối các vùng đất của họ ở miền Bắc Syria. Có được Al-Bab, Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát hành lang giao thông ở miền bắc Syria, tạo ra một vùng đệm an toàn tại đây.

Chính vì vậy, chắn chắn người Mỹ không cam tâm để Nga-Thổ-Iran tự do chia phần tại Syria. Hơn nữa, Washington hiểu rằng, với bản tính của Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ cần bên nào có lợi với họ, là họ sẽ ngả về phía đó, bất kể là Nga hay Mỹ.

Máy bay F-22 Mỹ trên bầu trời Syria.

Trên thực tế, những gì Mỹ thể hiện tại Syria vốn đã trở nên mờ nhạt sau khi Nga chính thức can thiệp vào Syria. Thất bại đau đớn nhất mà người Mỹ nhận được chính là việc để mất Aleppo. Liệu rằng, Ankara có thể đặt niềm tin của mình vào một ''điểm tựa'' không vững vàng, một ''điểm tựa'' sẵn sàng dùng đảo chính như là món quà chứng minh tình bằng hữu?

Trước đó, ngày 25/12, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm “đối lập ôn hòa” gọi là “Quân đội Syria Tự do” (FSA) được nước này ủng hộ tiếp tục nỗ lực đánh thị trấn al-Bab từ hướng tây, sau khi đã liên tiếp thất bại trong các trận đánh từ hôm 22 đến 24/12.

Các nguồn tin địa phương thông báo với al-Masdar News về việc các trận đấu súng khốc liệt đã diễn ra ở khu vực vòng ngoài của bệnh viện al-Bab. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh mặc dù rất cố gắng nhưng đã liên tiếp thất bại trước các cuộc phản công của IS.

Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ không những không thể đánh bại các đơn vị IS trong khu vực phòng thủ tuyến 1, ở khu vực ngoại vi bệnh viện al-Bab mà còn buộc phải rút lui sau các cuộc tấn công dữ dội của IS, được bắt đầu bằng các đòn tấn công cảm tử bằng bom xe.

Nắng hạn gặp mưa rào

Thất bại trước IS, đã khiến Ankara phải cầu viện không quân Nga. Lần đầu tiên trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga ở Syria đã hỗ trợ hỏa lực từ trên không cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Cụ thể, một nhóm máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 và Su-34 của Nga đã thực hiện các cuộc không kích vào các mục tiêu của khủng bố IS ở al-Bab để hỗ trợ cho chiến dịch “Euphrates Shield” của Thổ Nhĩ Kỳ.

Máy bay Nga tung hoành trên bầu trời Syria

Mặc dù các cuộc không kích của lực lượng VKS Nga đã hủy diệt một số mục tiêu của khủng bố "Nhà nước Hồi giáo” vào tối ngày 25/12, nhưng điều này vẫn không đủ để giúp quân đội Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng trước sự lì lợm và chiến thuật tấn công cảm tử của IS.

Giới phân tích đánh giá, đây là một bước ngoặt lớn trong giải pháp chính trị cho Syria. Chính phủ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang ở trong những điều kiện tốt nhất để tiến tới quan hệ hợp tác toàn diện, tin tưởng lẫn nhau, sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay chiến đấu Su-24 của Nga ở tỉnh Latakia ở miền Bắc Latakia hồi tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp rất nhiều khó khăn trong chiến dịch “Euphrates Shield”, bởi không chỉ vấp phải sự phản công mạnh mẽ của IS mà còn cả sự chống cự quyết liệt của lực lượng vũ trang người Kurd ở Syria (YPG).

YPG là một đồng minh của chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad, do đó Nga không thể hỗ trợ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chống lại họ. Do đó, nếu người Kurd cũng nhân cơ hội này mở rộng vùng kiểm soát của họ thì chính quyền Ankara sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng một vùng đệm an ninh trên biên giới phía bắc Syria.

Vậy quyết định cuối cùng của Thổ nhằm giải quyết vấn đề al-Bab là gì? Chắc hẳn ông Erdogan đang rất đau đầu để có thể đưa ra lựa chọn của chính mình.