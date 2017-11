Mỹ khẳng định có quan hệ song phương vững chắc với Trung Quốc

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói: "Chúng tôi có mối quan hệ vững chắc với Trung Quốc. Đây là mối quan hệ hướng tới thành quả, một mối quan hệ song phương có tính xây dựng."

Cũng tại buổi họp báo, bà Nauert cũng đã đề cập tới cơ chế đối thoại do Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng tại cuộc gặp trực tiếp ở Mar-a-Lago, Florida hồi tháng Tư. Cơ chế bao gồm đối thoại ngoại giao và an ninh, đối thoại kinh tế toàn diện, đối thoại thực thi pháp luật và an ninh mạng cũng như đối thoại xã hội và nhân dân.

Người phát ngôn tuyên bố: "Chúng tôi có 4 cơ chế đối thoại đã được triển khai... đó là điều khá quan trọng."

Ngoài ra, bà Nauert cũng thừa nhận tồn tại những bất đồng giữa 2 nước. Tuy nhiên, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ Trung Quốc nhằm giải quyết các vấn đề về thương mại, an ninh khu vực cũng như những thách thức toàn cầu như mối đe dọa khủng bố./.