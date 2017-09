Mỹ giam đoàn xe di tản của IS giữa sa mạc, tuyên bố diệt 85 phiến quân

Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tuyên bố, không quân Liên minh đã ném bom tiêu diệt nhiều tay súng IS và những xe cơ giới cố gắng tiếp cận đoàn xe di tản này.

Đại tá Ryan Dillon, phát ngôn viên liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu cho biết: Các máy bay chiến đấu Liên minh đã tiêu diệt khoảng 85 tay súng, phá hủy 40 xe cơ giới IS cố gắng tiếp cận đoàn xe.

Trong tuyên bố trên trang mạng xã hội Twitter, Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tuyên bố đã tiêu diệt 80 tay súng IS và 40 xe cơ giới. Mỹ khẳng định không tấn công viện trợ nhân đạo nhưng cũng không cung cấp viện trợ nhân đạo theo đường không - nguồn South Front

Trong tuyên bố của mình, Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu cho biết, quân đội Mỹ và đồng minh tiếp tục chặn đường vận chuyển của đoàn xe tới biên giới Syria - Iraq. Phát ngôn viên Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu "đưa ra" giải pháp là cứu hộ phụ nữ và trẻ em trong đoàn xe sang phía Nga.

Tuyên bố của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu - nguồn South Front

Mặc dù có tới hơn 500 dân thường đang có mặt trên xe, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tuyên bố sẽ "hành động" nếu đoàn xe di chuyển, đồng thời cho biết hoạt động quân sự này sẽ được thực hiện "mà không làm hại dân thường".

Đại tá Ryan Dillon bác bỏ thông tin cho rằng, không quân Liên minh đã thả thực phẩm và nước uống cho những thường dân (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em) mắc kẹt trong đoàn xe. Liên minh quân sự cho rằng, chính phủ Syria sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho thường dân trong đoàn.

Sau cuộc chiến trên vùng núi Qalamoun dọc theo biên giới Syria - Lebanon, lực lượng kháng chiến Hezbollah thỏa thuận cho phép 300 tay súng IS và thân nhân gia đình rút khỏi khu vực biên giới Syria-Lebanon tới thành phố al-Bukamal trên vùng biên giới Syria - Iraq.

Không rõ lực lượng không quân Liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ bằng cách nào vẫn bảo vệ được phụ nữ và trẻ em nhưng lại tiêu diệt 300 tay súng đã đầu hàng cùng 500 thường dân.

Cả Hezbollah và Iran đều đưa ra yêu cầu Mỹ ngừng các vụ đánh bom, do việc ngăn chặn một đoàn xe có tới 500 thường dân nằm giữa sa mạc sẽ dẫn đến tình trạng những dân thường này sẽ chết. Một phần do các cuộc không kích của liên quân, một phần do không có lương thực, nước uống và dịch vụ y tế cần thiết.

Điều cần nhắc tới là quân đội Syria cũng không thể tiếp cận được khu vực này do lực lượng khủng bố IS vẫn đang hoạt động mạnh, tiếp cận đoàn xe sẽ phải thực hiện một trận đánh lớn gây tổn thất không tránh khỏi với dân thường.