Mỹ điều chiến hạm khủng nhận lại tàu lặn Trung Quốc bắt

Sứ giả của Hải quân Mỹ



Thông tin về vụ trao trả này được The Washington Times ngày 21/12 cho biết, thay vì đưa tàu USNS Bowditch, Hải quân Mỹ đã quyết định điều khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Mustin đi tiếp làm nhiệm vụ.

Quá trình trao trả theo miêu tả của báo Mỹ diễn ra đầy căng thẳng và lặng lẽ khi hai bên không hề nói với nhau một lời nào. Thuỷ thủ Trung Quốc trên tàu Nanjiu 510 dùng dây thừng cột vào đuôi chiếc UUV rồi thả nó xuống nước, cho UUV trôi trên biển.

Trong khi đó, chiến hạm USS Mustin cũng thả một xuồng cao su chở thuỷ thủ Mỹ tiến đến ở điểm giữa chiếc UUV và tàu Trung Quốc, rồi một thuỷ thủ gỡ dây, đưa chiếc UUV lên xuồng. Sau đó xuồng cao su quay về tàu Mustin.

Chiến hạm USS Mustin.

The Washington Times dẫn lời một sĩ quan cấp cao của Mỹ biết việc phái chiến hạm mạnh nhất ra nhận UUV là cố ý, và cũng là tín hiệu đến Trung Quốc rằng việc can thiệp của Trung Quốc vào hoạt động khảo sát đại dương của Mỹ là sự vi phạm không thể chấp nhận được đối với hoạt động tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế.



Vị sĩ quan này tuyên bố: "Chúng tôi biết không một sĩ quan hải quân Trung Quốc nào dám làm điều này nếu không có sự chấp thuận từ cấp cao hơn".

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên chiến hạm Aegis được Mỹ coi là sứ giả đi giải quyết những khúc mắc nước này gặp phải với đối thủ khi hoạt động trên biển. Sau khi Iran nổ súng bắt giữ tàu chở hàng MV Maersk Tigris Mỹ tại eo biển Hormuz ngày 28/4/2015, Hải quân Mỹ lập tức điều động khu trục hạm USS Farragut đến thương lượng.

Theo Press TV (Iran), tàu chở hàng bị bắt giữ vì có liên quan đến "vấn đề bất hợp pháp" và đã di chuyển trái phép vào vùng biển của Iran. Tuy nhiên, sau khi sứ giả của Mỹ - chiếc USS Farragut được điều động, mọi việc đã được giải quyết một cách ổn thỏa khi Iran đã đồng ý thả chiếc tàu bị bắt giữ.

Sức mạnh răn đe

Được biết, cả chiến hạm USS Mustin và USS Farragut đều thuộc tàu khu trục lớp Arleigh Burke được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis - lớp chiến hạm mạnh nhất hiện nay của Hải quân Mỹ.

Về hỏa lực, những chiến hạm này đều được trang bị 1 pháo hạm 127mm, tầm bắn tối đa khoảng 27km, có thể bắn từ 15-20 viên/phút trong chế độ bắn tự động. Cơ số đạn pháo mang theo khoảng 680 viên.

Hệ thống vũ khí trên tàu USS Mustin

Hai bên mạn tàu còn được trang bị 2 pháo tự động 25mm được điều khiển từ xa sử dụng để tấn công các mục tiêu nhỏ trên mặt biển hay các mục tiêu đường không tầm thấp. Tàu còn có 4 súng máy hạng nặng 12,7mm.

Hai bên mạn tàu còn được trang bị 2 cụm phóng ngư lôi chống ngầm với 3 ống phóng/cụm. Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho 2 trực thăng săn ngầm MH-60R với trang bị vũ khí cực mạnh.

Phía đuôi tàu trên nhà chứa trực thăng được trang bị một hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx CIWS 20mm cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa chống hạm và các mục tiêu đường không tầm thấp.

Tàu lặn Mỹ bị Trung Quốc thu giữ trái phép.

Tuy nhiên vũ khí chủ lực của tàu lớp Arleigh Burke phải kể đến là hai hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng. Hệ thống thứ nhất ở phần trước boong tàu với 32 hộp, hệ thống còn lại gồm 64 hộp nằm phía sau gần khu vực đỗ trực thăng.

Các hệ thống này có thể phóng đi nhiều loại tên lửa khác nhau như: tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa Harpoon chống tàu chiến, tên lửa RIM-66 chống máy bay, tên lửa phòng không tầm xa SM-2 hoặc tên lửa SM-3 của hệ thống tác chiến Aegis.

Với số khí tài hùng hậu trên, cặp chiến hạm này của Mỹ đủ sức tác chiến xa bờ để tấn công mọi mục tiêu trong tầm bắn của chúng.