Báo The New York Times gần đây dẫn lời 4 quan chức Washington cho biết nữ đặc vụ kể trên bỏ quên súng trên chuyến bay của hãng hàng không Delta xuất phát từ TP Manchester – Anh đến sân bay quốc tế Kennedy, TP New York – Mỹ. Khẩu súng sau đó được một hành khách tìm thấy và báo nhà chức trách. Sự cố xảy ra từ ngày 6-4 nhưng mới được truyền thông tiết lộ.

Cục Quản lý An ninh Vận tải Mỹ (TSA) từ chối bình luận về vụ việc. Người phát ngôn TSA chỉ nói rằng họ đã nhận được thông báo nhưng sẽ không bình luận công khai đối với các vấn đề nội bộ.

Một số quan chức hàng không Mỹ khi được hỏi về trường hợp này cho biết nữ đặc vụ (chưa rõ danh tính) có thể đã vi phạm các vấn đề liên quan tới an ninh và an toàn hàng không. Nhiều khả năng cô sẽ bị kỷ luật và bị điều tra.

Cựu đặc vụ Craig Sawyer bình luận việc để quên súng trên máy bay rất nguy hiểm vì nó có thể lọt vào tay kẻ xấu, dẫn đến hậu quả khôn lường.

Sự cố do báo The New York Times đăng tải xảy ra sau khi cơ quan tình báo Mỹ tiết lộ các phần tử Hồi giáo cực đoan đang tìm cách nhắm mục tiêu vào máy bay, bao gồm cả việc giấu bom trong các thiết bị điện tử.



Mỹ và Anh đã ban hành lệnh cấm công dân 10 nước có đông người Hồi giáo sinh sống mang theo laptop, máy tính bảng và thiết bị điện tử có kích thước lớn hơn điện thoại di động lên khoang máy bay khi tới hai quốc gia này. Chúng bị buộc phải khai báo và để trong khoang hành lý.

Nữ đặc vụ trên là một trong hàng ngàn nhân viên an ninh hoạt động bí mật trên máy bay tại Mỹ. Họ được sắp xếp ngồi giữa các hành khác để phản ứng kịp thời với các mối đe dọa tương tự vụ khủng bố ngày 11-9-2001.

Chương trình do cố Tổng thống John F. Kennedy ra lệnh triển khai vào năm 1961. Hiện tại, TSA phải chi 10% ngân sách dành cho chương trình này mỗi năm, tương đương khoảng 1 tỉ USD. Các nhà phê bình Quốc hội Mỹ đang phàn nàn về sự lãng phí và không cần thiết của việc đưa đặc vụ lên máy bay dân sự.