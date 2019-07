MV "Sóng gió" của K-ICM & JAC lọt top có lượt xem công chiếu cao nhất toàn cầu

Tối 12/07, MV mang tựa đề "Sóng Gió" của cặp đôi K-ICM & JACK, chủ nhân của loạt hit đình đám như: Duyên phận, Bạc phận, Hồng nhan... chính thức được lên sóng.

Trước đó, "Sóng Gió" đã tạo được sức hút đặc biệt khi chỉ là đoạn teaser ngắn nhưng đã chạm tới #2 Top Trending Youtube, vượt 3 triệu lượt xem sau 48 tiếng trình làng.

MV "Sóng Gió" đạt được thành tích ấn tượng ngay khi ra mắt.

Và khi music video được giới thiệu theo định dạng công chiếu trên youtube, "Sóng Gió" đã có ngay thành tích ấn tượng đầu tiên khi trở thành "MV có lượng người xem công chiếu cao thứ 4 toàn cầu" với con số 181.000.

Số liệu trên của MV "Sóng Gió" đã vượt nhóm nhạc Red Velvet nhà SM entertainment với MV Zimzalabim (172.802). Về sau 3 sản phẩm Kill This Love (Black Pink), Thank u, next (Ariana Grande) và Hãy trao cho anh (Sơn Tùng M-TP).



Ca khúc chủ đề "Sóng Gió" là sáng tác của JACK bà được anh chàng ghi lại từ những mẩu chuyện đã trải qua cũng như chứng kiến trong cuộc sống.

Cặp đôi JACK (bên trái - pv) và K-ICM.

Nghe "Sóng Gió", khán giả sẽ thấy tâm tư, tình cảm, bản lĩnh của một người đàn ông dành trọn những ngọt ngào nhất cho cô gái của cuộc đời mình.

"Thương em bờ vai nhỏ nhoi đôi mắt hóa mây đêm. Thương sao mùi dạ lí hương vương vấn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông, anh nhớ em…" – Lời ca là những thủ thỉ đong đầy nhất về rung động của chàng trai gửi tới người thương.

JACK cũng khẳng định, anh chàng có những suy tư tương đối trưởng thành, chín chắn hơn so với tuổi thực 22 của mình. Cứ thế, mọi cảm giác đẹp nhất của anh gửi gắm vào "Sóng Gió" thật tự nhiên, không chút gạo gượng.

Nói về âm nhạc, "Sóng Gió "tiếp nối chuỗi màu sắc nhạc thú vị, từng ghi dấu ấn mạnh mẽ ở sản phẩm trăm triệu view "Bạc Phận". Thành viên K-ICM tiếp tục đeo đuổi nỗi niềm kết hợp nhạc cụ dân tộc Việt Nam, chấm phá tiết tấu từ EDM.

"View là 1 vấn đề đáng quan tâm bởi lẽ, MV "Bạc Phận" đã đạt hơn 150 triệu lượt xem sau 3 tháng. Tuy nhiên sau cùng, điều quan trọng nhất mà chúng tôi lưu tâm đó là âm nhạc được phổ biến, được khán giả trân trọng và yêu thương. Đ

ó như động lực để cả 2 làm nên những điều tuyệt vời hơn ở thì tương lai" – K-ICM thẳng thắn chia sẻ về những áp lực ngày ra mắt "Sóng Gió".

Ngoài MV chính thức, cặp đôi triệu view còn dự định giới thiệu phim ngắn cùng tên vào đầu tháng 8 tới.

JACK diễn xuất cùng cô gái đầy xinh đẹp trong sản phẩm mới.

K-ICM khoe vẻ bảnh bao trong loạt hình hậu trường.