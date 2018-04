Muốn bảo vệ tính mạng và tiền bạc khi đi du lịch đừng quên những nguyên tắc an toàn hàng đầu này

An toàn là một điều cực kì quan trọng khi đi du lịch , đặc biệt nếu như bạn du lịch ra nước ngoài. Do đó, nếu bạn ghi nhớ những nguyên tắc đơn giản sau, bạn sẽ tận hưởng một kì nghỉ thật vui vẻ nhất có thể, không lo lắng về tư trang cũng như sự an toàn cho bản thân.

Tránh dùng thẻ tín dụng

(Ảnh: brightside)

Tránh dùng thẻ ở mức tối đa và nếu phải dùng, để hạn chế việc bị đánh cắp thông tin trên thẻ, hãy sử dụng Google Pay hoặc Apple Pay. 2 ứng dụng này sẽ giữ an toàn cho tài khoản của bạn.

Đăng ký ở đại sứ quán quốc gia ở nước bạn đến

Nếu có thể, hãy làm việc này ngay khi bạn đặt chân đến một đất nước nào đó. Các nhân viên đại sứ quán sẽ lưu lại thông tin của bạn và liên lạc với bạn hoặc người thân của bạn trong trường hợp khẩn cấp.

Mua bảo hiểm du lịch

Luôn nhớ trong đầu rằng những vật giá trị như laptop, điện thoại, máy chụp ảnh luôn là thứ thu hút những tên trộm.

Đó là lý do vì sao bạn nên mua bảo hiểm du lịch trước khi đi đâu đó. Nếu những thiết bị này bị mất hay rơi xuống biển, bạn gặp vấn đề gì về sức khỏe, tai nạn công ty bảo hiểm sẽ bồi thường thiệt hại cho bạn.

Cất những đồ vật có giá trị trong két sắt phòng khách sạn

Nếu không chắc chắn két sắt trong phòng khách sạn có an toàn hay không, hãy nhờ đến két sắt tại lễ tân khách sạn. Nhưng đừng quên lấy biên nhận để nhận lại đồ đạc của mình. Bạn cũng có thể hỏi người quản lý về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp bị mất mát.

Lưu số điện thoại khẩn cấp, người thân

(Ảnh: brightside)

Ngoài số điện thoại của người thân, số điện thoại khẩn cấp cũng như đại sứ quán ở nước sở tại mà bạn đi du lịch cũng cần được lưu vào điện thoại. Nên ghi xuống tất cả những số điện thoại cần thiết cũng như email của bạn bằng ngôn ngữ chính thức của đất nước mà bạn đang du lịch.

Thêm vào đó, bạn có thể chụp màn hình những thông tin này và sử dụng làm màn hình nền để ai đó có thể sử dụng trong trường hợp không thể mở khóa máy của bạn.

Không uống rượu bia với người lạ

Gặp gỡ những người bạn mới trong lúc đang ở quán bar dường như có vẻ khá vui nhưng buổi tối của bạn có thể kết thúc trong thảm hại. Điều kinh khủng nhất có thể xảy ra không chỉ có mất mát tài sản mà cả tính mạng của bạn cũng có thể gặp nguy hiểm.

Ăn ở nơi người dân địa phương ăn nhiều

(Ảnh: brightside)

Nếu không biết ăn ở đâu khi đi du lịch, hãy ăn ở nơi người dân địa phương tụ tập ăn uống. Thêm vào đó, nếu không ăn được cay, hãy dặn người bán giảm độ cay của món ăn. Đừng quên rửa tất cả trái cây, rau xanh bằng nước sạch, dù cho bạn mua ở đâu. Nếu có nghi ngờ, hãy bỏ hết vỏ.

Hỏi người dân địa phương về những nguy hiểm tiềm ẩn

Trước khi mạo hiểm, bạn phải biết nơi nào không nên đi dù cho là ban ngày. Bạn hãy nhớ rằng người dân địa phương là một hướng dẫn viên du lịch tuyệt vời.

Ăn mặc và hành xử như một người địa phương

Trộm cắp rất tinh vi và chúng luôn nhận ra khách du lịch ở giữa đám đông. Tất nhiên, bạn chẳng thể nào bảo vệ mình một cách hoàn hảo nhưng ăn mặc và hành xử như người địa phương sẽ giảm phần nào nguy cơ nguy hiểm.

Ngoài ra, bạn cũng nên đọc những quy định trang phục của một đất nước trước khi đến du lịch để tránh vi phạm quy định.

Photocopy những hồ sơ quan trọng

Khi đi du lịch nước ngoài, hãy photocopy nhiều bản của những giấy tờ cần thiết, cần chúng trong túi. Việc này sẽ giúp bạn tránh gặp phải những tai nạn đáng tiếc.

Chia sẻ lộ trình du lịch và thông báo với bạn bè nếu có bất kì thay đổi nào

Lên kế hoạch về lịch trình của bạn và gửi nó cho bạn bè, người thân. Thậm chí, bạn nên gửi email cho họ mỗi ngày để mỗi khi bạn ngừng gửi thư, họ sẽ báo đến chính quyền về sự thay đổi này.

Thứ bẩn nhất trong khách sạn

(Ảnh: brightside)

Không phải nhà vệ sinh , thứ bẩn nhất trong khách sạn là điều khiển TV. Vì vậy, bạn nên cho điều khiển vào túi nhựa trước khi cầm chúng lên.

(Nguồn: brightside)